Tiệc tri ân nhà Đình Bắc 'vỡ trận'

Do lượng khách đổ về quá đông, 180 mâm cỗ được gia đình Đình Bắc đặt sẵn cho tiệc tri ân không đủ. Không khí tưng bừng, sôi động kéo dài suốt cả tối.

Không khí sôi động trong tiệc tri ân của gia đình Đình Bắc. Ảnh: Nghệ An News.

Tối 28/1, trên Facebook cá nhân có hơn nửa triệu người theo dõi, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc chia sẻ hình ảnh của một trang tin tức ghi lại không khí bữa tiệc tri ân tại quê nhà Nghệ An. Anh chia sẻ ngắn gọn: "Quê hương thân yêu".

Trang tin này cho hay nhà Đình Bắc "vỡ trận" vì thiếu cỗ khi đông đảo bà con lối xóm, người quen và người hâm mộ đến chung vui. Dự kiến ban đầu, gia đình đặt khoảng 100 mâm cỗ, sau đó nâng lên 200 rồi 300 mâm vẫn không đủ phục vụ hơn 2.000 người có mặt.

Buổi tiệc được tổ chức tại khu vực sân bóng đá ở xóm Hưng Yên Bắc 2 (xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An). Đây cũng là nơi từng diễn ra không khí cổ vũ sôi động của hàng nghìn người dân cho Đình Bắc và các tuyển thủ U23 Việt Nam trong trận bán kết gặp U23 Trung Quốc và tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc.

Bài đăng của Đình Bắc nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Nhiều đồng đội cũng để lại lời chúc mừng. Cầu thủ Đặng Văn Lắm bình luận: "Quá tuyệt vời em trai", trong khi tiền đạo Nguyễn Quốc Việt hài hước viết: "Bắc ơi, cho anh một bàn nhé".

Nhiều người cũng liên tục cập nhật hình ảnh, livestream cho thấy không khí tưng bừng, sôi động của bữa tiệc kéo dài suốt buổi tối.

Đình Bắc chia sẻ niềm vui khi được nhiều người yêu thương đến bữa tiệc chung vui.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews chiều 28/1, anh Nguyễn Văn Yên - đại diện đơn vị nấu cỗ cho sự kiện - cho biết gia đình cầu thủ Nguyễn Đình Bắc đặt tổng cộng 180 mâm cỗ, đủ phục vụ khoảng 1.800 khách. Mỗi mâm gồm 12 món, chủ yếu là các món ăn quen thuộc và đặc sản địa phương như cá mú hấp xì dầu, tôm chiên hoàng bào, mực hấp, bò sốt tiêu, xôi đậu, bánh mướt…

Theo anh Yên, gia đình Đình Bắc liên hệ đặt tiệc từ ngày 25/1. Ban đầu, gia đình dự kiến tổ chức khoảng 140 mâm, mỗi mâm 10 người. Tuy nhiên, sau khi cầu thủ sinh năm 2004 trở về từ lễ vinh danh do Báo và Phát thanh - Truyền hình Nghệ An tổ chức vào chiều 27/1, số lượng mâm cỗ được điều chỉnh tăng lên 180.

Sự kiện bắt đầu đón khách từ 16h30 cùng ngày. Gia đình nam cầu thủ mong muốn bà con nhập tiệc cùng thời điểm nhằm hạn chế tình trạng nhốn nháo và đảm bảo công tác đón tiếp được chu toàn.

Trước đó, ông Nguyễn Đình Ấp - bố cầu thủ Nguyễn Đình Bắc - cho biết gia đình tổ chức bữa tiệc ngay khi con trai trở về từ Saudi Arabia, nhằm tri ân bà con làng xóm và người hâm mộ đã luôn theo dõi, động viên anh.

Tại SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc là một trong những gương mặt nổi bật của U23 Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2004 ghi dấu ấn với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo, trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới tại giải đấu này.