Lộ ảnh gây sốt về bạn gái tài phiệt của Lee Kang-in

Park Sang-hyo, bạn gái Lee Kang-in, được bắt gặp xuất hiện cùng nhóm WAG của các cầu thủ PSG, thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ.

Park Sang-hyo là cháu gái của cố Chủ tịch danh dự Tập đoàn Doosan. Ảnh: The Korea Times.

Park Sang-hyo, người được truyền thông Hàn Quốc xác nhận là bạn gái của tiền vệ Lee Kang-in và là tài phiệt đời thứ 5 của Tập đoàn Doosan, mới đây được trông thấy xuất hiện tại một buổi gặp mặt của vợ và bạn gái các cầu thủ Paris Saint-Germain (PSG).

Hình ảnh này nhanh chóng khiến người hâm mộ quan tâm đến mối quan hệ của Park và Lee, theo The Korea Times.

Những tấm hình được Angelina Zabarnyi, người mẫu và influencer quốc tịch Ukraine, đăng tải trên mạng xã hội. Đây là ảnh từ một bữa tiệc riêng tư, ghi lại khoảnh khắc nhiều người phụ nữ có mối liên hệ thân thiết với các cầu thủ PSG.

Angelina Zabarnyi là vợ của trung vệ PSG Illia Zabarnyi. Ngoài ra, bữa tiệc còn có sự xuất hiện của Madalena Aragão - bạn gái João Neves và Elisa Matanà - người mẫu kiêm CEO từng hợp tác với PSG. Sự xuất hiện của Park Sang-hyo trong nhóm này lập tức gây chú ý với người hâm mộ Hàn Quốc theo dõi đời sống ngoài sân cỏ của Lee Kang-in.

Nhiều ý kiến cho rằng sự có mặt của ái nữ nhà tài phiệt cho thấy cô đã trở thành một phần trong vòng tròn gia đình mở rộng của các cầu thủ. Một số bình luận nhận xét cô thường xuyên ủng hộ Lee Kang-in và xây dựng mối quan hệ với gia đình các đồng đội của anh.

Park Sang-hyo (vị trí thứ 3, từ trái qua) chụp ảnh cùng vợ và bạn gái các cầu thủ PSG. Ảnh: Angelina Zabarnyi.

Tin đồn hẹn hò giữa Lee Kang-in và Park Sang-hyo đã xuất hiện từ lâu và được xem như "bí mật ai cũng biết". Tháng 5 năm ngoái, Park có mặt tại lễ ăn mừng chức vô địch Cúp Quốc gia Pháp của PSG và được chụp ảnh cùng Lee, qua đó gần như xác nhận mối quan hệ trước công chúng.

Đến tháng 11, cặp đôi tiếp tục bị bắt gặp cùng nhau tại một cửa hàng thời trang cao cấp ở Pháp, càng khiến dư luận quan tâm hơn.

Park Sang-hyo sinh năm 1999, hơn Lee Kang-in 2 tuổi. Cô là cháu gái của ông Park Yong-sung, cựu Chủ tịch Tập đoàn Doosan, đồng thời là con gái lớn của ông Park Jin-won, Phó Chủ tịch Doosan Bobcat Korea. Hiện cô theo học tại Pháp và được cho là quen biết Lee Kang-in thông qua chị gái của anh.

Trong khi đó, tương lai thi đấu của Lee Kang-in cũng tiếp tục được chú ý. Dù xuất hiện thông tin cho rằng Atletico Madrid và Tottenham Hotspur quan tâm, PSG khẳng định tiền vệ người Hàn Quốc không nằm trong danh sách chuyển nhượng.

Lee Kang-in đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Mùa này, anh đã ra sân 20 trận ở các đấu trường chính thức, ghi được 2 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo.