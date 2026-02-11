Bài đăng gây chú ý của Đình Bắc

Dòng chia sẻ về trang phục của Đình Bắc sau chiến thắng của CAHN trước Tampines Rovers tối 11/2 thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Khoảnh khắc thầy trò HLV Mano Polking gây chú ý. Ảnh: Nguyễn Đình Bắc/Facebook.

Tối 11/2, CLB Công an Hà Nội (CAHN) có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Tampines Rovers (Singapore) với tỷ số 4-0 ở lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026 trên sân Hàng Đẫy. Chiến thắng đậm giúp đại diện Việt Nam đặt một chân vào tứ kết AFC Champions League Two, đồng thời cho thấy phong độ ấn tượng của dàn cầu thủ trẻ như Đình Bắc.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, tiền đạo sinh năm 2004 đăng tải bài viết ăn mừng chiến thắng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

"Quần đùi áo số hợp với Bắc hơn mọi người nhỉ?", Đình Bắc viết. Dòng trạng thái ngắn gọn khiến người hâm mộ nhắc đến những bàn tán gần đây xoay quanh việc Đình Bắc "đi sự kiện", hay có người khuyên anh chỉ nên tập trung tối đa cho bóng đá, hạn chế tham gia các hoạt động giải trí bên ngoài.

Ý kiến này tạo nên nhiều luồng tranh luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng lời nhắc nhở xuất phát từ sự quan tâm dành cho cầu thủ trẻ đang trên đà phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực Đình Bắc, cho rằng việc tham dự sự kiện là hoạt động bình thường, thậm chí theo định hướng truyền thông của câu lạc bộ.

Nhiều người cho rằng dòng trạng thái "mặc đồ thể thao hợp hơn" sau chiến thắng 4-0 đã thể hiện sự ưu tiên rõ ràng của Đình Bắc dành cho sự nghiệp sân cỏ.

Bên cạnh đó, khoảnh khắc ôm chặt huấn luyện viên Mano Polking của Đình Bắc nhanh chóng lan truyền. Bài viết của nam tiền đạo nhận về hơn 13.000 lượt tương tác chỉ sau 16 phút đăng tải.

"Đẹp trai hơn mặc vest", "Cố gắng theo đuổi sự nghiệp 'quần đùi áo số' nhé", là một số bình luận bên dưới bài viết.

Ở tuổi 21, Đình Bắc đang dần khẳng định vai trò trong màu áo CAHN cũng như thu hút sự quan tâm của công chúng. Từ màn trình diễn ấn tượng tại đấu trường châu lục tại SEA Games 33 đến Giải U23 châu Á, tiền đạo trẻ cho thấy sự trưởng thành cả về chuyên môn lẫn hình ảnh.