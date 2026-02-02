Đình Bắc và Quân A.P gây sốt

Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc gây bất ngờ khi gặp gỡ ca sĩ Quân A.P. Trước đó, cả hai có nhiều tương tác thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Đình Bắc "gây sốt" khi chia sẻ ảnh gặp ca sĩ Quân A.P. Ảnh: Nguyễn Đình Bắc/Facebook.

Tối 2/2, Đình Bắc chia sẻ bức ảnh chụp hình thân thiết cùng Quân A.P kèm dòng chia sẻ hài hước: “Lửa gần rơm… Thì cũng sẽ bén thôi mà em”.

Cuộc hội ngộ giữa hai nhân vật nổi tiếng lập tức thu hút sự chú ý. Một số đồng nghiệp của Đình Bắc để lại bình luận vui. “Em trai song ca cùng thần tượng luôn chứ”, trung vệ U23 Việt Nam Nguyễn Đức Anh trêu đùa. Trung vệ Nguyễn Hồng Phúc cũng bày tỏ: “Phải 2 bài luôn chứ em trai”.

Nhiều cư dân mạng cũng tỏ ra thích thú, để lại bình luận dưới bài đăng của Đình Bắc: “Cuối cùng họ cũng đã gặp nhau”, “Đã Quân A.P lại còn Đình Bắc”, “Gấp đôi visual (nhan sắc - PV)”, “idol gặp idol (thần tượng - PV)”.

Trước đó, Quân A.P và Đình Bắc có nhiều màn tương tác “gây sốt” trên mạng xã hội. Sau hành trình đầy dấu ấn tại giải U23 châu Á 2026, Đình Bắc đăng tải video chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trên trang cá nhân. Anh sử dụng một đoạn trong ca khúc Lửa gần rơm của ca sĩ Quân A.P làm nhạc nền kèm chú thích: “Nghe bài này chắc cũng phải 800 lần”.

Sau đó, Quân A.P bất ngờ phản hồi và gọi Đình Bắc là idol. Bên cạnh chia sẻ lại video trên, nam ca sĩ còn hẹn gặp chân sút của U23 Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán 2026. Trước hành động của Quân A.P, Đình Bắc gửi lời cảm ơn và cho biết anh “mất ngủ”.

Trong một video được người đồng đội Nguyễn Quốc Việt ghi lại và đăng tải từ năm 2022, Đình Bắc hát một đoạn ca khúc Tết đong đầy. Nam tiền đạo, khi đó 18 tuổi, khiến người nghe bật cười với giọng hát lệch tông. Khi video viral trở lại, Quân A.P hài hước bình luận: “Anh thích câu 'Hoa mai đùa sắc', câu ấy đúng cao độ”.

Đình Bắc (sinh năm 2004) là ngôi sao của đội tuyển U23 Việt Nam. Tại VCK U23 châu Á 2026 trên đất Saudi Arabia, tiền đạo quê Nghệ An tỏa sáng rực rỡ với hàng loạt màn trình diễn xuất sắc. Anh giành danh hiệu “Vua phá lưới” với 4 bàn thắng, 2 kiến tạo, góp công lớn giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik đoạt huy chương đồng.

Vượt qua nhiều cái tên đáng chú ý tại giải như thủ môn Li Hao (Trung Quốc), tiền đạo Ryunosuke Sato (Nhật Bản), Đình Bắc được xướng tên “Cầu thủ gây ấn tượng nhất” giải U23 châu Á 2026, theo bình chọn của độc giả trang chủ AFC.

Pha đánh đầu ngược của Đình Bắc vào lưới U23 UAE ở tứ kết được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất vòng loại trực tiếp Giải U23 châu Á 2026.

Quân A.P (tên thật là Phạm Anh Quân) được biết đến với các ca khúc ballad tình cảm. Người hâm mộ gọi nam ca sĩ là hot boy vì điển trai, nét thư sinh và hiền lành hợp nhãn số đông.

Giọng hát 'một trời một vực' của Đình Bắc, Cao Văn Bình Trong khi thủ môn Cao Văn Bình được khen có tông giọng ngọt ngào, Đình Bắc lại khiến nhiều người bật cười với những màn cover lạc nhịp.