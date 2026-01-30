Phản ứng của Đình Bắc khi được AFC vinh danh

Trên trang Facebook có hơn 550.000 lượt theo dõi, tiền đạo quê Nghệ An chia sẻ niềm vui cùng lời cảm ơn tới người hâm mộ.

Đình Bắc thắng giải "Cầu thủ ấn tượng nhất" tại VCK U23 châu Á 2026.

Chiều 30/1, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố Nguyễn Đình Bắc thắng giải cuộc bình chọn "Cầu thủ ấn tượng nhất" tại VCK U23 châu Á 2026. Anh giành chiến thắng áp đảo, hơn 88% tỷ lệ bầu chọn từ khán giả.

Trên Facebook có hơn 550.000 người theo dõi, tiền đạo quê Nghệ An chia sẻ niềm vui cùng lời cảm ơn tới những người ủng hộ.

"Bắc xin gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ, mọi người yêu mến Bắc đã bầu chọn cho Bắc giải thưởng 'Cầu thủ ấn tượng nhất' VCK U23 Châu Á. Đây sẽ là động lực để Bắc tiếp tục nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa", anh viết.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 10.000 lượt yêu thích và bình luận sau ít phút. Hàng loạt bạn bè, đồng đội và người hâm mộ để lại lời chúc mừng trước thành tích của chân sút sinh năm 2004.

Đình Bắc nhận hàng loạt giải thưởng từ SEA Games 33 đến VCK U23 châu Á. Ảnh: Minh Chiến.

Đình Bắc đã có một hành trình ngoạn mục tại VCK U23 châu Á khi cùng U23 Việt Nam giành tấm huy chương đồng. Với 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, anh được trao danh hiệu "Vua phá lưới U23 châu Á 2026".

Anh xuất sắc trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử giành được danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á - một thành tích đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh.

Tối 29/1, Đình Bắc gây chú ý khi được trao danh hiệu Vận động viên trẻ của năm ở lễ trao giải Cúp chiến thắng 2025.

Sau khi trở về từ SEA Games 33 cùng tấm huy chương vàng cùng đội tuyển U22 Việt Nam vào cuối tháng 12 năm ngoái, tiền đạo 21 tuổi còn nhận danh hiệu Quả bóng bạc nam 2025 và Cúp dành cho Cầu thủ trẻ xuất sắc năm 2025.

Trong 2 ngày ngắn ngủi về thăm nhà sau một tháng thi đấu ở nước ngoài, Đình Bắc và gia đình đã tổ chức bữa tiệc 180 mâm, chiêu đãi hơn 2.000 người. Đây là lời cảm ơn của gia đình anh trước sự ủng hộ của bà con và người hâm mộ quê nhà.