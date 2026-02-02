Đoàn Văn Hậu lên tiếng sau chấn thương

Sau khi phải rời sân bằng cáng ở vòng 12 V.League tối 1/2, cầu thủ Đoàn Văn Hậu cho biết anh trân trọng chiến thắng của toàn đội và bản thân cần cải thiện hơn nữa trong tương lai.

Văn Hậu rời sân bằng cáng tối 1/2. Ảnh chụp màn hình.

Trưa 2/2, Đoàn Văn Hậu (sinh năm 1999) đăng tải dòng trạng thái ngắn trên mạng xã hội, đánh dấu cột mốc trở lại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam sau hơn 2 năm vắng bóng vì chấn thương.

"Chiến thắng quan trọng trong ngày trở lại V.League sau hơn 2 năm. Còn nhiều điều cần cải thiện để tốt hơn nữa", Văn Hậu viết. Bài đăng thu hút hơn 14.000 lượt thích sau một giờ đăng tải.

Bên dưới, các cầu thủ cùng câu lạc bộ Công an Hà Nội bày tỏ sự ủng hộ. "Khủng khiếp anh trai" là bình luận gây chú ý của Nguyễn Đình Bắc.

Hình ảnh đính kèm bài viết của Văn Hậu. Ảnh: Đoàn Văn Hậu/Facebook.

Trong khi đó, Phạm Lý Đức dùng câu cảm thán tiếng Tây Ban Nha để khích lệ tinh thần Văn Hậu. Trung vệ sinh năm 2003 viết: "Vamosss anh Hậu (tạm dịch: Cố lên anh Hậu)".

Tối 1/2, ở phút 56 trong trận đối đầu giữa Công An Hà Nội và Ninh Bình, Đoàn Văn Hậu tỏ ra đau đớn và rời sân bằng cáng, trước sự lo lắng của đồng đội và người hâm mộ.

Đoàn Văn Hậu vẫn kịp để lại dấu ấn chuyên môn với một tình huống tham gia tấn công hiệu quả ở phút 45+2. Từ đường căng ngang chuẩn xác bên hành lang cánh trái của anh, Alan chọn vị trí hợp lý và dứt điểm cận thành, không cho thủ môn Đặng Văn Lâm cơ hội cản phá, qua đó giúp Công an Hà Nội vươn lên dẫn 3-1.

Trước đó, Đoàn Văn Hậu từng đối mặt với quãng thời gian đầy thử thách khi dính chấn thương gót chân, được phát hiện vào tháng 9/2023. Sự cố này buộc anh phải rời xa sân cỏ trong thời gian dài, thậm chí nhiều lần sang Singapore và Hàn Quốc để thăm khám, điều trị chuyên sâu.

Chấn thương khiến anh lỡ hẹn với phần lớn các giải đấu trong hơn 2 năm qua, không thể thi đấu thường xuyên tại V.League cũng như khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong quãng thời gian này, Văn Hậu chủ yếu tập trung điều trị theo giáo án riêng, từng bước lấy lại thể trạng và cảm giác bóng.

Việc được đăng ký thi đấu và góp mặt trong chiến thắng ở vòng 12 V.League được xem là tín hiệu tích cực với cá nhân Văn Hậu cũng như đội bóng chủ quản.