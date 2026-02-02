Chuyện tình thủ môn SLNA và người đẹp ĐH Vinh

Dù dừng lại ở top 20, Ngọc Linh nhận nhiều lời khen với ngoại hình sáng, chiều cao nổi bật và gương mặt xinh xắn. "Vậy là hành trình cùng Miss VinhUni của mình đã chính thức khép lại. Một chặng đường ngắn ngủi nhưng đủ đầy những kỷ niệm, những trải nghiệm lần đầu tiên, và hơn hết là những khoảnh khắc không thể nào quên của tuổi trẻ", cô viết, đồng thời tag tên bạn trai trong bài viết sau cuộc thi hồi tháng 4 năm ngoái.