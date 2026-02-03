Khoảnh khắc đặc biệt của Đình Bắc, Văn Hậu

Trước thềm trận đấu giữa Công an Hà Nội và Tampines Rovers, Đình Bắc và Văn Hậu thu hút sự chú ý trong buổi tập luyện với những màn tương tác vui vẻ, thỏa mái.

Cặp đôi tương tác với tâm trạng thỏa mái trước trận đấu với Tampines Rovers. Ảnh: Công an Hà Nội FC/Facebook.

Tối 3/2, trang Facebook tích xanh của câu lạc bộ Công an Hà Nội đăng tải bài viết ghi lại khoảnh khắc tập luyện của các cầu thủ cho trận đối đầu với Tampines Rovers trên sân Hàng Rẫy ngày 4/2, trong khuôn khổ vòng bảng Shoppe Cup 2025/2026.

Trong bài đăng, khoảnh khắc Văn Hậu và Đình Bắc xuất hiện với tâm lý thỏa mái, cười đùa cùng nhau thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Đó cũng là bức ảnh nhận về nhiều lượt thích nhất.

"Như anh em sinh đôi", "Bắc - Hậu đẹp trai, yêu quý hai em", là một số bình luận bên dưới ảnh.

Đình Bắc và huấn luyện viên trưởng Công an Hà Nội - ông Alexandré "Mano" Pölking - tập luyện trước giải đấu. Ảnh: Công an Hà Nội FC/Facebook.

Ngoài ra, sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu ở buổi tập được xem là tín hiệu tích cực bởi nam cầu thủ từng gặp chấn thương và phải rời sân bằng cáng trong trận ở vòng 12 V.League tối 1/2.

Nguyễn Đình Bắc được xem là một trong những gương mặt trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 2004 trưởng thành từ các đội trẻ, sớm gây chú ý tại SEA Games 33 và gần nhất là giải U23 châu Á nhờ tốc độ, kỹ thuật và sự tự tin khi thi đấu.

Trước khi gia nhập Công an Hà Nội vào tháng 8/2024, Đình Bắc từng thi đấu cho đội U21 Quảng Nam tại VCK U21 Quốc gia 2024.

Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu (sinh năm 1999) là cái tên quen thuộc trong làng bóng đá Việt Nam. Sau thời gian thi đấu ở nước ngoài và trở về nước, Văn Hậu đối mặt với chấn thương gót chân vào tháng 9/2023, buộc phải rời xa sân cỏ trong 2 năm. Trong quãng thời gian này, Văn Hậu chủ yếu tập trung điều trị theo giáo án riêng, từng bước lấy lại thể trạng và cảm giác bóng.

