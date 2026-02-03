'Chị Thơ Nguyễn' thông báo sinh con, làm mẹ đơn thân

Thơ Nguyễn bất ngờ thông báo có con và làm mẹ đơn thân. Cô cho biết đã trải qua ca sinh nhiều thử thách nhưng may mắn cả hai mẹ con đều khỏe mạnh.



Sáng 3/2, Thơ Nguyễn, từng là YouTuber có tiếng với nội dung về trẻ em, đăng tải bài viết thông báo đã hạ sinh em bé và kể lại hành trình chào đón "thiên thần nhỏ".

Trong bài chia sẻ, Thơ Nguyễn cho biết ban đầu cô sinh thường, nhưng suốt hai tiếng cố gắng vẫn không thể sinh em bé, dẫn đến kiệt sức và phải chuyển sang mổ cấp cứu. "May mắn cả mình và con đều ổn", cô cho biết.

Thơ Nguyễn chia sẻ bức ảnh trên trang Facebook cá nhân. Ảnh: Hồng Thơ/Facebook.

Thơ Nguyễn thẳng thắn chia sẻ mình là mẹ đơn thân, nhưng không cảm thấy cô đơn trong suốt thai kỳ. Cô kể lại hành trình mang thai như cảm giác an tâm mỗi lần nghe tim thai, hay những khoảnh khắc em bé cử động trong bụng. Những khó khăn như mất ngủ, dáng đi nặng nề hay cơn đau lúc sinh dường như dần bị xóa nhòa trong khoảnh khắc con chào đời.

"Thành công lớn nhất của cuộc đời mình không phải là kiếm được nhiều tiền mà là có con", cô viết.

Thơ Nguyễn (tên thật là Nguyễn Thị Hồng Thơ, sinh năm 1992) từng là một trong những YouTuber có nhiều lượt xem tại Việt Nam. Kênh YouTube của cô từng đạt 10,3 triệu người theo dõi, nhưng cũng nhiều lần bị chỉ trích vì nội dung nhảm nhí, không lành mạnh hướng đến đối tượng người xem trẻ em.

Ngày 12/12/2023, cô bất ngờ thông báo giải nghệ và dần rút khỏi hoạt động sáng tạo nội dung để tập trung cho cuộc sống cá nhân. Quyết định này là động thái dứt khoát của nữ YouTuber khi cô từng phát thông báo tương tự vào năm 2021, sau đó nhanh chóng trở lại sau một tháng.