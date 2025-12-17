Quá khứ chàng rể gốc Dubai của tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn

Justin Cohen, chồng rich kid Tiên Nguyễn, trải qua tuổi thơ bình dị, hành trình tự lập và con đường sự nghiệp gây dựng bằng năng lực cá nhân.

Tiên Nguyễn được cầu hôn tại một tòa nhà cổ nước Pháp.

Ngày 16/12, rich kid Tiên Nguyễn đăng tải video dài gần 6 phút ghi lại hành trình yêu và cưới chồng gốc Dubai - Justin Cohen - trên trang Instagram cá nhân với hơn 276.000 người theo dõi.

Chia sẻ về đoạn video mở màn tiệc cưới, cô viết bằng tiếng Anh, tạm dịch như sau: "Video mở đầu tiệc cưới như một cách hé lộ con người thật của chúng tôi. Hai tuần trước ngày cưới, Justin và tôi từng suýt hủy tất cả. Cả hai có một hình dung rất rõ ràng, nhưng lại không biết làm thế nào để biến nó thành hiện thực".

Đoạn video hé lộ những lát cắt đầu tiên về tuổi thơ của Justin Cohen. Anh sinh năm 1981 tại Vancouver (Canada), người gốc Dubai, là con út trong gia đình có 3 anh em trai. Justin cũng là cậu bé trầm tính và rụt rè nhất nhà. Tuổi thơ của anh gắn với những trò nghịch ngợm rất đỗi bình thường, nhưng càng lớn, Justin càng bộc lộ tính cách điềm đạm, tò mò và có chiều sâu nội tâm.

Bước vào tuổi thiếu niên, Justin trải qua quãng thời gian bận rộn hiếm thấy ở một cậu bé 15 tuổi: chơi game, làm thêm để kiếm tiền, thậm chí tham gia diễn xuất trong các bộ phim độc lập. Sự tự lập đến sớm đã trở thành nền tảng cho con đường sự nghiệp sau này của anh.

Justin Cohen tốt nghiệp tại Học viện Công nghệ British Columbia (BCIT).

Trong khi đó, ở nửa kia bán cầu, năm 1996 tại Australia, Tiên Nguyễn chào đời trong gia đình doanh nhân giàu có ở Việt Nam. Tuổi thơ của cô gắn với sân khấu biểu diễn, những lần tạo dáng trước ống kính và những bữa ăn ấm áp bên cha - doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn.

Khi Justin tốt nghiệp với thành tích xuất sắc tại Học viện Công nghệ British Columbia (BCIT), đồng thời giảng dạy truyền thông số tại chính ngôi trường này, giành học bổng toàn phần và mua bất động sản đầu tiên như một khoản đầu tư sớm, thì ở Việt Nam, Tiên Nguyễn vẫn đang lớn lên với những cột mốc rất đời thường của một cô bé: tập nhảy, nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật và thời trang.

Suốt nhiều năm, cả hai sống trong hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Định mệnh chỉ thực sự giao nhau khi họ lần đầu gặp mặt. Trớ trêu thay, Tiên Nguyễn thậm chí không nhận ra người đàn ông đứng cạnh mình trong bức ảnh năm ấy chính là Justin Cohen.

Sau cuộc gặp gỡ đó, mỗi người tiếp tục theo đuổi con đường riêng. Justin thành lập công ty truyền thông số Sofresh, từng bước xây dựng doanh nghiệp vững mạnh, chuyển sang Việt Nam sinh sống, giành nhiều giải thưởng sáng tạo, lọt danh sách 40 Under 40 và mở thêm một số mô hình giải trí về đêm.

Lúc này, Tiên Nguyễn dành phần lớn thời gian học tập và sinh sống tại London (Anh), đi khắp thế giới, xuất hiện ở hàng ghế đầu các tuần lễ thời trang danh giá, góp mặt trên nhiều trang bìa tạp chí, đồng thời tham gia điều hành và phát triển mảng thời trang cao cấp DAFC.

Năm 2020, khi nhịp sống toàn cầu chậm lại vì đại dịch, Tiên Nguyễn trở về Việt Nam. Chính khoảng thời gian này đã kéo họ xích lại gần nhau hơn, từ những người bạn trở thành một mối quan hệ nghiêm túc.

Justin Cohen tự mua bất động sản đầu tiên khi còn rất trẻ.

Trước khi tiến tới hôn nhân, Justin Cohen phải vượt qua "bài kiểm tra" quan trọng nhất: sự chấp thuận của gia đình vợ. Ba năm sau lần gặp đầu tiên, anh chính thức quay lại để xin phép kết hôn và nhận được cái gật đầu.

Từ đó, họ bắt đầu xây dựng cuộc sống chung, cùng nhau đi qua nhiều quốc gia, lưu giữ những ký ức đời thường. Giữa những chuyến đi, cả hai nhận ra họ có chung niềm yêu thích với Halloween và những màn hóa trang sáng tạo.

Sau 4 năm bên nhau, trong một chuyến công tác tưởng chừng chỉ là tuần lễ thời trang, Justin âm thầm chuẩn bị cho màn cầu hôn. Anh cùng bạn thân lên kế hoạch tỉ mỉ, chọn một tòa nhà cổ gần đại lộ Champs-Élysées (Paris), bí mật trang trí không gian cho khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời.

Trước khi quỳ gối, Justin nói: “Từ ngày đầu tiên bên nhau, anh đã hứa với gia đình em. Hôm nay, anh muốn hứa với chính em rằng anh sẽ luôn ở bên, chăm sóc em, dù thuận lợi hay khó khăn". Và anh nhận được câu trả lời đồng ý.

Ngày 12/12, Tiên Nguyễn và Justin Cohen tổ chức tiệc cưới lần thứ hai tại Đà Nẵng, sau lễ cưới diễn ra ngày 7/12 tại TP.HCM.

Tiên Nguyễn, tên thật Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con gái của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên. Cô từng theo học thạc sĩ Quản trị Hàng không tại Đại học London (Anh), hiện giữ vị trí CEO tại một công ty thuộc tập đoàn gia đình.

Tiên Nguyễn cũng là fashionista và influencer quen mặt tại các tuần lễ thời trang lớn ở Paris, Milan và London.