Rich kid Tiên Nguyễn hé lộ chuyện tình lệch tuổi với chồng gốc Dubai

Đám cưới của Tiên Nguyễn và ông xã gốc Dubai thu hút chú ý không chỉ ở độ xa hoa, mà còn bởi câu chuyện tình kéo dài hơn 5 năm.

Tiên Nguyễn và chồng Dubai tổ chức đám cưới lần 2 tại Đà Nẵng.

Tối 12/12, rich kid Tiên Nguyễn tổ chức tiệc cưới lần thứ 2 cùng chồng Justin Cohen tại Đà Nẵng. Trong khoảnh khắc được cô đăng lại trên Instagram story cá nhân, một người bạn thân đã hé lộ câu chuyện tình yêu kéo dài hơn nửa thập kỷ của cặp đôi.



Theo đoạn video chia sẻ, khi Tiên Nguyễn còn đang ở những năm tháng đầu đời, Justin Cohen đã hoàn thành chương trình học tại British Columbia Institute of Technology (BCIT), thậm chí được mời ở lại giảng dạy môn truyền thông xã hội.

Trong khi Justin tiếp tục giành học bổng tại Vancouver Film School, có khoản đầu tư đầu tiên trong đời và từng bước xây dựng sự nghiệp, thì ở nửa kia bán cầu, Tiên Nguyễn mới chỉ là một cô bé 2 tuổi, tập mọc răng, tự lập những kỹ năng sinh hoạt cơ bản và theo đuổi các lớp nhảy tự do.

Sự nghiệp của Justin Cohen phát triển nhanh trong lĩnh vực sáng tạo và quảng cáo. Anh thành lập công ty riêng, sau đó quyết định chuyển đến Việt Nam sinh sống, làm việc. Từ đây, agency do anh sáng lập dần trở thành một trong những đơn vị kỹ thuật số giành được nhiều giải thưởng sáng tạo trong nước và quốc tế. Suốt quãng thời gian đó, cuộc sống của Justin và Tiên Nguyễn tồn tại song song, không có bất kỳ điểm chạm nào.

Cho đến ngày họ chính thức gặp nhau. Điều đặc biệt là Tiên Nguyễn khi ấy không hề biết rằng trước đó, cả hai từng vô tình xuất hiện chung trong một buổi gặp gỡ bạn bè. Chỉ đến nhiều năm sau, khi cùng nhìn lại một bức ảnh cũ, họ mới nhận ra sự trùng hợp đầy duyên phận này.

Chia sẻ trong ngày cưới tại Đà Nẵng, Justin Cohen cho biết thời điểm tổ chức hôn lễ cũng là dấu mốc kỷ niệm 5 năm 6 tháng 21 ngày họ bên nhau. Trong quãng thời gian ấy, thử thách lớn nhất với anh không đến từ công việc hay khoảng cách văn hóa, mà là lần đầu ra mắt gia đình bạn gái.

Justin thừa nhận đó là trải nghiệm căng thẳng và áp lực, khi phải đối diện với doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn.

Ba năm sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, Justin quay lại, lần này với một mục đích quan trọng hơn: xin phép được kết hôn với Tiên Nguyễn. Anh nhận được sự đồng thuận và ủng hộ từ gia đình cô, mở ra chặng đường mới cho mối quan hệ.

Loạt khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi tại Đà Nẵng.

Sau khi chính thức được gia đình hai bên chấp nhận, cặp đôi không chỉ đồng hành trong cuộc sống mà còn chia sẻ nhiều trải nghiệm chung. Họ cùng nhau du lịch qua nhiều quốc gia như Thái Lan, Anh, Canada, Mexico, Pháp, Italy,...

Tiên Nguyễn chia sẻ rằng chồng đôi lúc trễ hẹn vì công việc, nhưng luôn có mặt khi cô cần, với sự nỗ lực gấp đôi dù mệt mỏi.

"Anh là người đặt gia đình lên trên hết. Vì vậy, nếu cuộc sống có những thời điểm khó khăn, em tin cả hai sẽ cùng nhau bước qua và tìm được lối đi chung. Hơn nửa thập kỷ gắn bó giúp em tin rằng anh chính là mảnh ghép mà cô tìm kiếm, và là người mà mình mong muốn đồng hành đến khi về già", nàng rich kid nói với chồng.

Trước đó, ngày 7/12, cặp đôi đã tổ chức lễ cưới tại TP.HCM. Trong ngày trọng đại, Tiên Nguyễn xuất hiện nổi bật với váy cưới cúp ngực phom dáng lớn, đính kết lấp lánh.

Tiên Nguyễn, tên thật Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con gái của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên. Cô từng theo học thạc sĩ ngành Quản trị Hàng không tại Đại học London (Anh), hiện giữ vị trí CEO tại một công ty thuộc tập đoàn gia đình.

Tiên Nguyễn được biết đến là fashionista và influencer trong giới thượng lưu, thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang lớn ở Paris, Milan và London.

Chồng cô, Justin Cohen, thuộc thế hệ 8X, là người gốc Dubai, lớn lên tại Canada và hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo.