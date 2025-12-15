TikToker triệu view bị tố 'bùng' hóa đơn 5,3 triệu khi cứu mèo hoang

Nhờ một trạm cứu hộ đưa mèo hoang đi chữa trị, hứa trả chi phí, TikToker ABG Tina gây tranh cãi khi không giữ lời vì cho rằng hóa đơn "quá cao" và không được báo trước con số.

TikToker ABG Tina gây tranh cãi vì ồn ào cứu hộ mèo hoang.

Những ngày qua, vụ lùm xùm giữa TikToker ABG Tina (tên thật: Hoài Thu) và chủ trạm cứu hộ mèo tên L. (sống tại TP.HCM) thu hút sự quan tâm của những người yêu mèo.

Sự việc bắt đầu từ ngày 20/11, khi Tina liên hệ với L., nhờ đem một chú mèo hoang gần nhà tới phòng khám thú y và nói sẽ chi trả chi phí chữa trị cho con vật. Việc cứu hộ của L. là tự nguyện, không phải dịch vụ, hai bên cũng không quen biết từ trước.

Trong khoảng 1 tuần sau đó, L. là người đến phòng khám, trao đổi với các bác sĩ về việc chữa trị cho chú mèo, đồng thời cập nhật tình hình cho Tina. Tuy nhiên, hai bên đều không đề cập đến chi phí chữa trị. Bản thân nữ TikToker trực tiếp tới thăm mèo ở phòng khám một lần song không cũng hỏi đơn vị này về chi phí.

Đến ngày 27/11, khi sức khỏe mèo ổn định, Tina tiếp tục nhờ L. đón về chăm sóc tạm vì bận công việc ở Hà Nội. Sau đó, L. cũng gửi hóa đơn viện phí cho Tina, tổng cộng 6,6 triệu đồng, được giảm 20% còn 5,3 triệu đồng.

Tuy nhiên, Tina bất ngờ nói rằng con số này quá cao, đồng thời tỏ ra không hài lòng khi không được thông báo trước về chi phí trong suốt quá trình điều trị. Nữ TikToker còn nghi ngờ sự minh bạch của L., thắc mắc khi L. đưa mèo đến điều trị tại "bệnh viện quốc tế ở phường Thảo Điền".

Tuy nhiên, L. khẳng định phòng khám chỉ là cơ sở bình dân, không phải quốc tế. Đây là nơi cô tin tưởng khi từng đưa nhiều mèo đến điều trị.

Một trong những hình ảnh L. tóm tắt, tường thuật lại sự việc với TikToker Tina. Ảnh: @nhameo***.

Sau khi không thể thống nhất ý kiến, cuối cùng, Tina thông báo sẽ không thanh toán số tiền 5,3 triệu đồng, đồng thời đăng tải bài viết "hỏi ý kiến" dân mạng về sự việc. Sự việc bị đẩy lên cao trào khi trong một bình luận, Tina còn ám chỉ phía L. có khả năng đã "ăn chia" với phòng khám nên mới báo giá cao như vậy.

Đến ngày 11/12, phía L. lên tiếng, tường thuật lại toàn bộ quá trình cứu hộ mèo và trao đổi với phía Tina. Cô bức xúc khi bản thân hỗ trợ không công, thay vì nhận lại lời cảm ơn, cô lại bị nghi ngờ rồi phải gánh khoản viện phí 5,3 triệu đồng mà Tina từ chối chi trả.

Sau đó, Tina thừa nhận một phần lỗi khi đã chủ quan, nghĩ L. sẽ "đưa tới nơi giá thành hợp lý". Lúc này, cô đề xuất trả một nửa hóa đơn song L. từ chối, cho biết đã có nhà hảo tâm đứng ra hỗ trợ toàn bộ.

Mới nhất, ngày 14/12, Tina tiếp tục lên tiếng về vụ việc, theo đó nhận lỗi khi trong quá trình trao đổi chưa đủ tinh tế dẫn đến hiểu lầm. Cô đăng kèm ảnh chụp tin nhắn gửi cho L. giải thích sự việc và mong muốn mọi chuyện khép lại. Cô cũng bày tỏ mong muốn hỗ trợ thức ăn cho mèo và hy vọng trong tương lai có thể đồng hành, hỗ trợ hoạt động cứu trợ của L. trong khả năng.

Nữ TikToker cũng đã xóa các bài đăng trước đó liên quan tới vụ việc, hạn chế bình luận ở các tài khoản trang cá nhân. Tri Thức - Znews liên hệ cô nhưng chưa nhận được phản hồi.

Trong khi đó, L. từ chối chia sẻ thêm về sự việc. "Tôi chỉ quan tâm đến việc cứu mèo, không muốn có những sự chú ý không đáng có", cô cho biết.

ABG Tina (sinh năm 1997) là TikToker có hơn 470.000 người theo dõi. Cô được nhiều người biết tới qua series video nói về “pick me girl” (chỉ các cô gái tỏ ra khác biệt để thu hút sự chú ý của nam giới). Hiện, công việc chính của cô là DJ, sinh sống chủ yếu tại TP.HCM.