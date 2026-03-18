Khoa Pug sau tuyên bố phá sản

Sau khi công khai trắng tay, Khoa Pug có những điều chỉnh mạnh tay về nội dung, kéo theo biến động lớn về số liệu và phản hồi từ phía khán giả.

Kênh TikTok của Khoa Pug chuyên review du lịch vừa đạt tích xanh. Ảnh: Khoa Pug - Solo Trip.

Quyết định xây dựng lại từ đầu sau khi tuyên bố phá sản, Khoa Pug bất ngờ ghi nhận tín hiệu tích cực trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Kênh mới mang tên "Khoa Pug - Solo Trip" của anh đã vượt mốc 100.000 người theo dõi chỉ sau hơn một tháng hoạt động và chính thức nhận được dấu tích xanh.

Theo dữ liệu từ Social Blade, tài khoản TikTok của Khoa Pug được lập từ ngày 5/10/2025 nhưng gần như "đóng băng" trong thời gian dài. Phải đến ngày 31/1, anh mới đăng video đầu tiên. Trong hơn 1 tháng, kênh đã đạt khoảng 107.000 lượt theo dõi và hơn 630.000 lượt thích.

Ban đầu kênh này khá chật vật để đạt 10.000 follow, dù Khoa Pug liên tục kêu gọi fan trên Facebook và YouTube theo dõi. Nhưng sau loạt clip tuyên bố phá sản, tay trắng, số lượng theo dõi tăng rất nhanh. Một số video ghi nhận lượng xem ấn tượng, trong đó clip nổi bật cán mốc hơn 3,9 triệu lượt xem.

Hiện, nội dung chủ yếu xoay quanh hành trình du lịch cá nhân, kết hợp chia sẻ thông tin lịch sử, văn hóa tại các điểm đến bao gồm Trung Quốc.

Ở chiều ngược lại, Facebook, từng là kênh kết nối chính của nam YouTuber, lại ghi nhận dấu hiệu chững lại. Sau khi Khoa Pug đồng loạt đổi tên, gắn liên kết chéo và điều hướng người dùng sang TikTok, YouTube, mức tương tác trên Fanpage sụt giảm rõ rệt. Điển hình, bài đăng ngày 7/3 không tới 300 lượt tương tác.

Kênh YouTube của Khoa Pug cũng được đổi tên tương tự TikTok, hiện duy trì lượng theo dõi khoảng 4,78 triệu người đăng ký. Động thái này cho thấy sự nhất quán trong việc định vị lại hình ảnh cá nhân.

Đáng chú ý, loạt nội dung từng gắn với hình ảnh gây tranh cãi bao gồm các video liên quan đến Johnny Dang, dự án tiền số DBZ hay hành trình phẫu thuật kéo chân đều không còn xuất hiện.

Thay vào đó, Khoa Pug đẩy mạnh các nội dung du lịch mang tính trải nghiệm, đặc biệt là series tại Trung Quốc. Cách tiếp cận cũng có sự thay đổi. Anh tiết chế yếu tố chịu chi, giảm kịch tính, tập trung vào thông tin điểm đến, ẩm thực và dịch vụ.

Sự thay đổi này nhanh chóng nhận được phản hồi từ khán giả. Một bộ phận người xem cho rằng nội dung hiện tại "nhẹ nhàng hơn", ít yếu tố gây sốc, thiên về chia sẻ trải nghiệm thực tế. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận xét các video không còn cao trào, thiếu sự kịch tính từng làm nên dấu ấn của YouTuber này trước đây.

Trước những bình luận này, Khoa Pug lên tiếng cho rằng anh không thay đổi phong cách như nhiều người nghĩ.

Theo nam YouTuber, các video trước đây vốn đã được thực hiện theo hướng trải nghiệm cá nhân, nhưng bị nhiều kênh giả mạo cắt ghép, chèn nhạc dồn dập nhằm câu view, từ đó tạo cảm giác nội dung giật gân hơn thực tế. Anh khẳng định hướng đi hiện tại vẫn là cách làm quen thuộc.

Khoa Pug, tên thật Nguyễn Anh Khoa (sinh năm 1992, quê Nha Trang, Khánh Hòa), từng nổi lên với các video trải nghiệm dịch vụ cao cấp, công khai chi phí lớn trong mỗi hành trình. Hình ảnh chi tiêu mạnh tay giúp anh đạt hàng triệu lượt xem, nhưng đồng thời cũng kéo theo không ít tranh cãi, đặc biệt khi lấn sân sang các lĩnh vực đầu tư như tiền điện tử.

