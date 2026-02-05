Chị em sinh đôi lấy chồng, mua nhà sống chung dù bị gia đình phản đối

Hai gia đình của cặp chị em sinh đôi Thanh và Hiếu mua chung căn hộ ở Hà Nội, chọn sống cùng nhau để san sẻ việc chăm con và giữ sự gắn bó.

Năm 2023, hai chị em sinh đôi Vũ Thị Thanh và Vũ Thị Hiếu (sinh năm 1992) quyết định góp tiền mua chung một căn hộ rộng hơn 62 m2 tại khu đô thị Linh Đàm (Hà Nội) để sống cùng nhau. Thời điểm ấy, cả hai đều đã lập gia đình. Gần 3 năm trôi qua, hai gia đình vẫn giữ được sự hòa thuận, gắn bó.

"Mỗi ngày, hai chị em đều làm việc tại nhà, vừa làm vừa chăm con nên sinh hoạt gia đình có nhiều điểm giao thoa. Sống chung nhà giúp chúng tôi đỡ vất vả hơn rất nhiều", chị Thanh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Quyết định sống chung nhà

Chị Thanh và chị Hiếu là chị em sinh đôi trong gia đình có ba anh em tại Thái Nguyên. Từ nhỏ, hai người luôn đồng hành cùng nhau trong học tập lẫn đời sống. Ngay cả khi lên đại học, học ở hai trường khác nhau, họ vẫn duy trì thói quen chia sẻ mọi chuyện lớn nhỏ.

Năm 2016, chị Hiếu lập gia đình với anh Trần Quang Lý (sinh năm 1990). Do hai bên nội ngoại chỉ cách nhau vài km, chị Hiếu thường xuyên về nhà bố mẹ, nên với chị Thanh, việc em gái lấy chồng không tạo ra nhiều xáo trộn.

Bốn năm sau, chị Thanh kết hôn và cùng chồng ở lại Hà Nội lập nghiệp. Khi mỗi người bước vào một gia đình riêng, hai chị em mới cảm nhận rõ sự xa cách vì ai cũng bận rộn với cuộc sống của mình.

Phải đến năm 2023, khi vợ chồng chị Hiếu quyết định xuống Hà Nội tìm cơ hội việc làm, hai gia đình mới có điều kiện sống gần nhau hơn. Thời gian đầu, gia đình chị Hiếu ở chung với vợ chồng chị Thanh trong căn nhà thuê tại khu Trương Định.

Đúng lúc đó, chị Thanh sinh con đầu lòng. Bố mẹ hai bên đều đã lớn tuổi, không thể hỗ trợ thường xuyên, chị Hiếu ở lại chăm sóc chị gái. Có những ngày em bé phải nằm viện, vợ chồng chị Thanh túc trực cả ngày, còn gia đình chị Hiếu lo toàn bộ chuyện cơm nước rồi mang vào viện.

"Những lúc như vậy, chúng tôi mới thấy việc có người thân bên cạnh quan trọng đến thế nào", chị Thanh nói.

Năm 2023, gia đình chị Thanh và chị Hiếu quyết định mua chung một căn hộ và quyết định sống chung.

Khi con lớn dần, căn nhà thuê trở nên chật chội, không còn phù hợp với hai gia đình có trẻ nhỏ. Trẻ cần không gian vui chơi, sinh hoạt cũng cần thoáng hơn. Sau nhiều lần bàn bạc, hai cặp vợ chồng thống nhất mua chung một căn hộ để ổn định lâu dài.

Khi bàn đến chuyện góp tiền mua nhà, cả hai người chồng đều đồng ý ngay. Tuy nhiên, quyết định này từng vấp phải sự phản đối từ gia đình. "Bố tôi lo hai gia đình ở chung sẽ dễ phát sinh mâu thuẫn, khó giữ được hòa khí. Nhưng hai chị em đã thuyết phục và chứng minh đây là lựa chọn đã được tính toán kỹ", chị Thanh bộc bạch.

Chung quỹ sinh hoạt, rạch ròi việc nhà

Hiện tại, gia đình chị Thanh có một con gần 3 tuổi, trong khi con trai của chị Hiếu mới gần 7 tháng tuổi. Sống chung với hai gia đình có con nhỏ không tránh khỏi những bất tiện, đặc biệt là tiếng khóc ban đêm.

"Tuy nhiên, nhà nào ngủ giờ nào thì ngủ, con nhà ai khóc thì bố mẹ nhà đó dỗ. Mỗi gia đình có phòng riêng nên cũng không ảnh hưởng nhiều", chị Thanh nói.

Theo chị Thanh, cả hai anh chồng đều đi làm cả ngày, tối mới về nhà, tính cách dễ chịu và tôn trọng không gian riêng của vợ. "Các anh ấy khá thoải mái, vợ muốn làm gì thì làm, bạn bè đến chơi hay ở lại cũng không ai phàn nàn", chị cho biết.

Về chi tiêu, hai gia đình thống nhất lập một quỹ chung, không cố định theo tháng. Mỗi nhà góp vài triệu đồng tùy thời điểm, dùng cho các khoản sinh hoạt chung. "Không có chuyện so đo nhà này dùng nhiều hay ít. Hết thì góp thêm", chị Thanh cho biết.

Nhờ có thêm thực phẩm, rau củ, gạo do bố mẹ hai bên gửi từ quê lên, chi phí ăn uống mỗi tháng của cả hai gia đình chỉ khoảng 3-5 triệu đồng.

Vợ chồng 2 chị em sinh đôi Thanh và Hiếu luôn sống hòa đồng, nhường nhịn lẫn nhau.

Việc nhà được phân công linh hoạt: chị Hiếu đi chợ, chị Thanh nấu ăn; anh Mừng (chồng chị Thanh) giặt giũ, phơi đồ; anh Lý (chồng chị Hiếu) rửa bát, dọn dẹp. Không ai ghi chép chi li, ai mệt thì người khác san sẻ.

"Nếu cứ kiểu anh em cho nhau thì ban đầu dễ, nhưng về lâu dài dễ sinh chuyện. Có quỹ chung, chi tiêu sòng phẳng thì ai cũng nhẹ đầu", chị Thanh nói.

Theo chị Thanh, điều quan trọng nhất khi sống chung là bốn người lớn có tính cách khá giống nhau, không ai quá cầu toàn hay xét nét. Với các con, việc có thêm người lớn bên cạnh cũng là lợi thế lớn, nhất là khi ông bà ở xa.

Dù vậy, chị cho rằng việc sống chung nhà không phù hợp với tất cả. "Muốn sống chung thì phải nhường nhau một chút, tính cách phải tương đồng. Hai người quá trái ngược thì rất khó", chị nói.

Về lâu dài, hai gia đình vẫn ưu tiên ở gần nhau. Nếu có điều kiện, họ sẽ mua một căn nhà rộng hơn để tiếp tục sống chung. Ngoài ra, phương án sở hữu hai căn hộ cùng tầng hoặc đối diện nhau cũng được tính đến, miễn là khoảng cách đủ gần để tiện san sẻ và hỗ trợ lẫn nhau.