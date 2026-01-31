Anh bí mật từ Đức về Việt Nam, giả làm shipper khiến em trai òa khóc

Gần 2 năm du học tại Đức, Tuấn Long âm thầm về nhà, tạo bất ngờ cho gia đình. Em trai anh òa khóc trong khoảnh khắc gặp lại.

Sau 2 năm du học Đức, anh trai giả làm shipper về nhà gặp em trai Sau gần hai năm xa cách, khoảnh khắc anh trai bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà đã khiến cậu em trai sững người rồi òa khóc.

Năm 2024, Tuấn Long (ở Hà Nội) sang Đức du học. Gần 2 năm sống và học tập tại nước ngoài, anh chưa một lần trở về thăm gia đình. Quãng thời gian xa nhà với Long là chuỗi ngày phải tự thích nghi với cuộc sống nơi đất khách.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Long cho biết những ngày đầu ở Đức, anh gặp không ít khó khăn. "Ra nước ngoài du học, tôi bỡ ngỡ đủ thứ. Có những lúc rất nhớ gia đình nhưng tôi cố gắng vùi mình vào việc học và làm thêm để quên đi cảm giác trống trải", chàng trai nói.

Long từng nói với mẹ rằng trong năm 2026, anh khó có thể sắp xếp thời gian về Việt Nam. Tuy nhiên, từ ngày 4/9/2025, Long đã âm thầm đặt vé máy bay, chuẩn bị cho chuyến trở về sau gần 2 năm xa nhà. Đến ngày 28/1, anh đáp chuyến bay từ Đức về Hà Nội, quyết định tạo bất ngờ cho gia đình.

Theo Long, những ngày trước khi trở về, anh gần như không ngủ được vì hồi hộp. "Tôi rất lo lắng, cứ nghĩ đến khoảnh khắc gặp lại mọi người. Tôi sợ chỉ cần lộ ra chút gì đó là kế hoạch sẽ bị phát hiện", anh kể.

Sau khi hạ cánh, Long tự bắt taxi về nhà gặp mẹ. Cuộc gặp diễn ra trong sự bất ngờ khi anh trở về mà không báo trước. Để tiếp tục tạo bất ngờ với em trai, Long cùng mẹ lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Chiều cùng ngày, khi Nhật Nam (sinh năm 2012), em trai Long, vừa đi học về, cậu thấy một hộp quà được đặt trước cửa nhà. Dù có chút nghi ngờ do trước đó từng xem các video anh trai đăng trên TikTok và nghe bạn bè bàn tán, Nam vẫn tự trấn an rằng đó chỉ là sự trùng hợp.

Trong lúc Nam mở hộp quà, Long đóng giả shipper, đứng chờ bên ngoài. "Mẹ dặn tôi không được lên tiếng vì chỉ cần nghe giọng là em nhận ra ngay", Long cho biết.

Theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn, mẹ gọi Nam ra lấy đồ hộ, còn Long lặng lẽ từ ôtô bước xuống, tháo khẩu trang, bỏ mũ và đứng chờ phía sau cánh cửa.

Khi quay người lại, Nam sững lại vài giây trước khi nhận ra anh trai đang đứng trước mặt. "Ngay lúc đó, em tôi òa khóc, chạy tới ôm chầm lấy tôi", Long kể lại.

Tuấn Long (giữa) chụp ảnh cùng em trai và mẹ.

Chia sẻ thêm về gia đình, Long cho biết do có hoàn cảnh đặc biệt, Long chăm sóc em trai từ nhỏ. Tình cảm giữa hai anh em khá đặc biệt. "Tôi vừa là anh, vừa giống như một người bố của em. Khi tôi đi du học, hai anh em vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho nhau", Long nói.

Trong mắt Long, Nhật Nam là cậu bé sống tình cảm, chững chạc hơn so với tuổi. "Em trai tôi rất ngoan, biết quan tâm đến mọi người xung quanh và có kỹ năng giao tiếp khá tốt", anh chia sẻ.

Theo Long, anh dự kiến ở Việt Nam khoảng 20 ngày trước khi quay lại Đức để tiếp tục việc học. Trong thời gian này, hai anh em dự định dành thời gian đi ăn, đi chơi cùng nhau. Long cũng cho biết đã tặng mẹ và em trai một chuyến đi Huế.

Khoảnh khắc hội ngộ sau gần 2 năm xa cách của hai anh em được ghi lại và đăng trên mạng xã hội. Đoạn video thu hút hơn nửa triệu lượt xem và lời hàng trăm lời bình luận xúc động.

"Dù lớn như thế nào thì em vẫn là em bé của các anh", "Đoạn em trai khóc mình khóc theo luôn. Hai anh em yêu thương nhau thật sự"... là một số bình luận nổi bật.

Tuấn Long thăm nhà được khoảng 20 ngày trước khi lên đường sang Đức tiếp tục du học.