Hoa hậu bị chỉ trích vì tán tỉnh 4 người, đòi yêu 2 người cùng lúc

Bị gắn mác “vai ác” ở Địa ngục độc thân 5, Choi Mina Sue trở thành tâm điểm tranh cãi, làm dấy lên câu hỏi về ranh giới giữa vai diễn truyền hình thực tế và con người thật.

Thí sinh Choi Mina Sue của Địa ngục độc thân mùa 5.

Choi Mina Sue - Hoa hậu Trái đất 2022 - đang trở thành tâm điểm tranh cãi lớn nhất của Single’s Inferno mùa 5 (Địa ngục độc thân), sau những lựa chọn tình cảm liên tục thay đổi khiến khán giả phản ứng dữ dội. Tuy nhiên, trước làn sóng chỉ trích ngày càng gay gắt, một người bạn thân của cô đã lên tiếng bảo vệ, cho rằng chương trình truyền hình thực tế “không phản ánh con người thật”.

Sau khi tập 4 lên sóng, trang Instagram cá nhân của Choi Mina Sue - với bài đăng gần nhất là loạt ảnh trang trí Giáng sinh đăng từ tháng 11 - bất ngờ bị “tấn công” bởi hàng loạt bình luận tiêu cực. Nhiều khán giả cho rằng cô thiếu nhất quán khi liên tục đổi đối tượng muốn đi “Paradise”, tạo ảnh hưởng đến cảm xúc của các thí sinh khác.

Trước phản ứng này, Jasmin Selberg - Hoa hậu Quốc tế 2022 và là bạn thân của Choi - đã để lại bình luận dài, thẳng thắn bênh vực cô. Jasmin cho rằng việc công kích Choi với tư cách cá nhân là không công bằng.

“Tôi hiểu vai trò của cô ấy trong Single’s Inferno có thể khiến hình ảnh của Choi trở nên tiêu cực. Nhưng đây là một chương trình giải trí. Trong bất kỳ show giải trí nào, mỗi người tham gia đều được giao một ‘vai’: từ nhân vật được yêu mến đến người gây tranh cãi”, Jasmin viết.

Theo Jasmin Selberg, vai trò mà đạo diễn và biên tập xây dựng “không đại diện cho con người thật” của Choi Mina Sue ngoài đời. Cô cũng kêu gọi khán giả dừng việc công kích cá nhân, nhấn mạnh rằng điều “thật” duy nhất trong câu chuyện này chính là tổn thương do bạo lực mạng gây ra.

Lựa chọn gây sốc

Trong Single’s Inferno 5, Choi Mina Sue nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ danh hiệu hoa hậu và ngoại hình nổi bật. Ở những tập đầu, cô cho biết Lee Sung Hun là lựa chọn số một sau khi cả hai trở thành cặp đôi trong thử thách chụp hình. Lim Su Been được xếp thứ hai, còn Woo Sung Min đứng thứ ba trong danh sách ưu tiên của cô.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi trong trò chơi tiếp theo - khi các thí sinh phải thì thầm vào tai người mình muốn đi Paradise cùng. Lần này, Choi bất ngờ chọn Woo Sung Min. Ngay sau đó, Song Seung Il công khai bày tỏ sự quan tâm dành cho cô.

Dàn thí sinh Địa ngục độc thân mùa 5.

Khoảnh khắc gây tranh cãi nhất diễn ra khi Choi hỏi liệu cô có thể thay đổi lựa chọn của mình hay không. Trước sự ngỡ ngàng của dàn MC, cô đứng dậy và ngồi cạnh Song Seung Il, khiến bầu không khí trong trường quay lẫn ngoài màn ảnh “đóng băng”.

Điều này càng khiến tình hình căng thẳng khi Song Seung Il trước đó đã đi Paradise cùng Kim Min Ji và thừa nhận với Kim rằng anh cũng có cảm tình với Choi. Dù không hài lòng với quyết định của Choi Mina Sue, Kim Min Ji vẫn giữ lập trường chỉ quan tâm đến Song.

Theo teaser các tập 5-7 phát sóng ngày 27/1, Choi Mina Sue tiếp tục khiến khán giả tò mò khi thừa nhận có “một người mới khiến cô cảm thấy hiếu kỳ”. Việc các thí sinh mới gia nhập chương trình hứa hẹn sẽ làm xáo trộn mạnh mẽ bản đồ tình cảm tại “địa ngục”.

Trong thông cáo từ nhà sản xuất Single’s Inferno 5, OSEN cho biết sự xuất hiện của “Meggi” - nhân tố luôn gây đảo chiều cục diện ở mỗi mùa - sẽ tạo ra biến động lớn. Đặc biệt, lựa chọn của Choi Mina Sue được đánh giá là yếu tố “ngay cả 5 MC cũng không thể đoán trước”.

Các nhà sản xuất Kim Jae-won, Kim Jeong-hyun và Park Su-ji nhận định: “Bước sang tuần thứ hai, các mối quan hệ bắt đầu thay đổi rõ rệt, khiến các tuyến tình cảm trở nên đa dạng và phức tạp hơn. Những lựa chọn chân thật của các soloist sẽ tạo ra làn sóng cảm xúc mạnh mẽ xuyên suốt chương trình”.

Đáng chú ý, trong một cuộc phỏng vấn, Choi Mina Sue từng đặt câu hỏi liệu cô có thể rời Single’s Inferno cùng hai người đàn ông thay vì một hay không - phát ngôn càng khiến hình ảnh của cô trở thành đề tài tranh luận sôi nổi.

Vai phản diện

Giữa làn sóng khen chê trái chiều, Choi Mina Sue hiện vẫn là thí sinh gây chú ý bậc nhất của Single’s Inferno 5 - một “ẩn số” vừa tạo sức hút lớn cho chương trình, vừa làm dấy lên câu hỏi muôn thuở về ranh giới giữa “vai diễn truyền hình thực tế” và con người thật phía sau máy quay.

Trong thế giới truyền hình thực tế, đặc biệt là các reality dating show như Single’s Inferno, The Bachelor, Love Island hay Married At First Sight, yếu tố “thật” luôn được quảng bá như một giá trị cốt lõi - khán giả tin rằng họ đang chứng kiến cảm xúc nguyên bản, phản ứng thật của những người thật với những lựa chọn thật về tình yêu. Nhưng thực tế, ranh giới giữa “con người thật” và “vai diễn” trên truyền hình đã trở nên ngày càng mờ nhạt và chính điều này là nguồn gốc của vô số tranh luận, tranh cãi và cả những hệ lụy không nhỏ dành cho người tham gia.

Một điểm chung trong các show thực tế là quá trình biên tập đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng câu chuyện, từ đó hình thành những nhân vật “anh hùng” hay “phản diện”. Trong The Bachelor (Mỹ), nhiều cựu thí sinh từng thẳng thừng cáo buộc rằng nhà sản xuất yêu cầu họ nói hoặc thể hiện hành vi nhất định trước máy quay, và rằng các biên tập viên chọn cắt ghép để tạo ra những mâu thuẫn hoặc khoảnh khắc gây chú ý nhằm phục vụ cảm xúc và kịch tính hơn là phản ánh sự thật 100% của người chơi.

Thí sinh Choi Min-Ji từng bị chỉ trích ở Địa ngục độc thân mùa 3.

Tình trạng này không chỉ xảy ra ở Mỹ. Nhiều khán giả và chuyên gia truyền thông cũng đã bàn luận về hiện tượng “evil edits” - thuật ngữ chỉ việc biên tập cắt ghép để một cá nhân trở thành “kẻ phản diện” trong mắt khán giả - ở các series Love Island, Real Housewives hay các chương trình thức tế khác. Các phân tích cho thấy có những trường hợp trong đó một nhân vật bị dựng góc quay lặp đi lặp lại khoảnh khắc xung đột hoặc tranh cãi, trong khi những yếu tố khác của tính cách họ bị cắt bỏ hoặc không được chiếu, tạo ra ấn tượng lệch lạc so với thực tế.

Bản chất của truyền hình thực tế vốn là giải trí trước tiên, và việc xây dựng “nhân vật” là một phần của công thức thu hút người xem. Nhà sản xuất đôi khi kỳ vọng sẽ có những tuyến nhân vật rõ rệt - nhân vật được yêu mến, nhân vật gây tranh cãi - để câu chuyện hấp dẫn hơn, dễ theo dõi hơn và tạo nên các “hồi chuông cảm xúc” xuyên suốt mùa phim.

Một số cựu thí sinh thừa nhận rằng họ có thể bị “định hướng” để thể hiện một thái độ nhất định đối với các tình huống, trong khi những khoảnh khắc khác bị bỏ qua hoặc chỉ được chiếu dưới góc nhìn có lợi nhất cho câu chuyện được dựng.

Hệ lụy của việc nhân cách bị bóp méo này có thể rất nghiêm trọng: không ít thí sinh sau khi lên sóng đã đối mặt với phản ứng dữ dội từ khán giả, bao gồm chỉ trích, mỉa mai, thậm chí là quấy rối và lời đe dọa trực tuyến. Trong trường hợp của Married At First Sight Australia, nhiều cựu thí sinh cho rằng họ bị “định vị” như nhân vật tiêu cực một cách không công bằng, khiến họ nhận phải những phản ứng cực đoan từ khán giả, có người thậm chí phải tìm đến liệu pháp tâm lý để đối phó với hậu quả sau chương trình.

Với sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng truyền hình trực tuyến và mạng xã hội, câu chuyện về nhân vật trên truyền hình thực tế càng nhận được nhiều chú ý và tranh luận hơn, đặc biệt khi người xem có thể phản hồi trực tiếp, chỉ trích hoặc thậm chí tấn công người tham gia sau khi tập phim lên sóng. Điều này đặt ra câu hỏi ngày càng cấp bách cho các nhà làm truyền hình về đạo đức sản xuất và trách nhiệm với thí sinh, cũng như vai trò của khán giả trong việc tiếp nhận và phản ứng với nội dung truyền tải.