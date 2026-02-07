Hoa hậu, rich kid gây sốt trong Địa ngục độc thân

|
Choi Mina Sue (26 tuổi), Hoa hậu Trái đất 2022, là nhân vật gây ra nhiều tranh cãi trong show thực tế về hẹn hò Địa ngục độc thân (Single's Inferno). Ban đầu, Mina Sue nổi lên như "nhân vật phản diện" của mùa 5 khi theo đuổi cùng lúc nhiều người đàn ông, thậm chí hỏi cô có thể rời chương trình với hai người trong số họ hay không. Hành động táo bạo khiến cả khán giả và dàn MC đều bối rối. Ảnh: minadori222/Instagram.
Mina Sue nhanh chóng gây ra cuộc tranh luận gay gắt trên mạng, khiến người hâm mộ chương trình chia phe: một bên gọi cô là người tính toán, bên kia lại tán dương sự thẳng thắn của cô. Tuy nhiên, trong các số tiếp theo, một khía cạnh dịu dàng hơn của cô đã được bộc lộ, dẫn đến sự thay đổi trong cảm nhận của người xem. Cả các MC cũng xin lỗi và thừa nhận họ đã đánh giá cô quá khắt khe. Ảnh: minadori222/Instagram.
Hoa hậu Trái đất 2022 cũng thu hút nhờ gu thời trang nổi bật. Trong lần xuất hiện đầu tiên, cô diện chiếc váy vàng của Zara có giá khoảng 59.000 won (40 USD), kết hợp với trang sức Van Cleef & Arpels trị giá 20,9 triệu won (14.200 USD) - một sự tương phản khiến người xem tự hỏi liệu cô có "sinh ra đã ngậm thìa vàng" hay không. Thực tế, Mina được tiết lộ là con nhà giàu thế hệ thứ 3, từng sống ở nhiều quốc gia là Australia, Mỹ, Canada và Trung Quốc. Cô cũng là một nhà hoạt động vì môi trường và người yêu động vật, đặc biệt là chó và cá heo. Ảnh: minadori222/Instagram.
Kim Min-gee (29 tuổi), VĐV điền kinh chuyên nghiệp, nổi bật trong chương trình với nhan sắc ngọt ngào. Cô được mệnh danh là "Karina của đường đua" vì ngoại hình giống với thành viên nhóm nhạc aespa, đã nổi tiếng ở Hàn Quốc trước khi tham gia show hẹn hò. Sau khi Địa ngục độc thân phát sóng, lượng người theo dõi của Min-gee bất ngờ tăng vọt lên 1,1 triệu follow. Ảnh: arb0r_day/Instagram.
Nền tảng thi đấu thể thao mang lại cho cô nàng sự điềm tĩnh, vững vàng, được nhiều khán giả khen ngợi. Khi Kim Min-gee trực tiếp hỏi Mina Sue về cảm xúc của cô ấy dành cho Song Seung-il giữa lúc mối tình tay ba đang diễn ra, người hâm mộ bày tỏ ngưỡng mộ cuồng nhiệt trước sự thẳng thắn. Ảnh: arb0r_day/Instagram.
Song Seung-il (24 tuổi) là chàng trai cuốn hút đang vướng vào mối tình tay ba với Mina Sue và Kim Min-gee. Trong tập 8 mới phát sóng, anh chàng còn gây sốt mạng với khoảnh khắc "làm điệu", soi gương qua chiếc ly khi hẹn hò với Mina Sue. Bên cạnh đó, một số biểu cảm khi vuốt tóc, đeo kính hay dáng đi của anh chàng cũng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội những ngày qua. Nhiều người hài hước bình luận rằng anh chàng còn "slay" hơn cả bạn nữ. Ảnh: thdtmddlf/Instagram.
Song Seung-il được mệnh danh là "chàng trai quyến rũ nhất các mùa Địa ngục độc thân". Anh làm việc trong lĩnh vực tiếp thị thời trang và là mẫu ảnh. Lượng người theo dõi trực tuyến của anh đã tăng vọt sau khi lên sóng chương trình của Netflix, hiện sở hữu hơn 689.000 follow trên Instagram. Ảnh: thdtmddlf/Instagram.
Lee Sung-hoon (27 tuổi) được ví là "bộ óc thiên tài", nổi bật giữa dàn thí sinh với học vấn "khủng". Anh làm việc với tư cách là một nhà giao dịch định lượng tại New York (Mỹ), một lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt với tỷ lệ trúng tuyển cho các vị trí dành cho sinh viên mới tốt nghiệp và người mới vào nghề thường dưới 1%. Ảnh: Netflix.
Sung-hoon tốt nghiệp chuyên ngành khoa học máy tính tại Đại học UC Berkeley và trước đây từng làm kỹ sư phần mềm tại Google. Tuy nhiên, sau khi chương trình phát sóng, anh đã xóa tất cả tài khoản mạng xã hội của mình, bao gồm cả LinkedIn. Ảnh: Netflix.
