Ngoại hình như 'idol' của thống đốc trẻ nhất Nhật Bản

|
Vượt qua hai đối thủ nhiều kinh nghiệm, Takato Ishida (sinh năm 1990), ứng viên độc lập, vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thống đốc tỉnh Fukui ngày 25/1 và trở thành thống đốc trẻ nhất Nhật Bản. Ảnh: Ishida.Takato/Instagram.
|
Theo Yahoo, Takato có hai bằng cử nhân thuộc ngành Truyền thông Quốc tế tại Đại học Kansai Gaidai (tỉnh Osaka, Nhật Bản) và Quốc tế học ở Đại học Pacific (California, Mỹ). Thống đốc tỉnh Fukui từng tốt nghiệp thạc sĩ khoa học về Đối ngoại tại Đại học Georgetown (Mỹ), năm 2018. Takato gia nhập Bộ Ngoại giao Nhật Bản năm 2015, từng đảm nhận vai trò Phó Lãnh sự tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản ở Melbourne (Australia). Ông từ chức ở Bộ Ngoại giao vào tháng 12/2025 để ra tranh cử Thống đốc tỉnh Fukui. Ảnh: Ishida.Takato/Instagram.
|
Ở tuổi 35, Takato trở thành thống đốc trẻ nhất Nhật Bản, đồng thời nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng bởi ngoại hình điển trai, phóng thái hiện đại. Chiến thắng của Takato trong cuộc bầu cử thống đốc tỉnh Fukui được nhận định là một làn gió mới cho tỉnh, cả về con người lẫn tư duy điều hành. Ảnh: Ishida.Takato/Instagram.
|
Trong các bức ảnh vận động tranh cử và sự kiện công khai, Takato xuất hiện với phong thái tự tin, vóc dáng cân đối và gương mặt sáng. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến nhận xét rằng ông mang dáng dấp của một "chính trị gia thế hệ mới", gần gũi và dễ tiếp cận hơn với giới trẻ. Ảnh: Ishida.Takato/Instagram.
|
Takato sở hữu 33.800 lượt theo dõi trên Instagram và một kênh YouTuber chia sẻ góc nhìn chính trị. Thống đốc 35 tuổi thường chia sẻ hình ảnh đời sống cá nhân, thậm chí Takato còn làm vlog về một ngày của mình vào đầu năm 2026. "Một buổi sáng của Takato Ishida, một ứng cử viên cho chức thống đốc tỉnh Fukui", tân Thống đốc tỉnh Fukui viết trong một video ghi lại cảnh sinh hoạt thường lệ trong giai đoạn kêu gọi bầu cử. Trong ảnh là Takato (áo trắng) đi họp lớp trung học cuối năm 2025. Ảnh: shida.Takato/Instagram.
Gia đình Takato có hai anh em. Bố ông là bác sĩ phẫu thuật, từng làm việc tại London (Anh Quốc). Trong những lần xuất hiện trước công chúng, Takato thường chọn trang phục đơn giản, vừa vặn, đa phần là vest nhằm tôn lên vẻ lịch lãm và hiện đại. Ảnh: shida.Takato/Instagram.
|
Đến hiện tại, vẫn chưa có thông tin về tình trạng hôn nhân của Takato. Tuy nhiên, một số người theo dõi cho rằng Thống đốc trẻ tuổi nhất Nhật Bản vẫn còn độc thân. Ảnh: shida.Takato/Instagram.
