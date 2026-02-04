Ngoại hình như 'idol' của thống đốc trẻ nhất Nhật Bản

Takato sở hữu 33.800 lượt theo dõi trên Instagram và một kênh YouTuber chia sẻ góc nhìn chính trị. Thống đốc 35 tuổi thường chia sẻ hình ảnh đời sống cá nhân, thậm chí Takato còn làm vlog về một ngày của mình vào đầu năm 2026. "Một buổi sáng của Takato Ishida, một ứng cử viên cho chức thống đốc tỉnh Fukui", tân Thống đốc tỉnh Fukui viết trong một video ghi lại cảnh sinh hoạt thường lệ trong giai đoạn kêu gọi bầu cử. Trong ảnh là Takato (áo trắng) đi họp lớp trung học cuối năm 2025. Ảnh: shida.Takato/Instagram.