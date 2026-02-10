Thái Công phản ứng về làn sóng chê biệt thự 'triệu đô' ở TP.HCM

Nhà thiết kế nội thất Quách Thái Công tiếp tục lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh dinh thự (mansion) "triệu đô" tại TP.HCM vừa hoàn thành vào tuần trước.

Thái Công chụp ảnh tại dinh thự mới hoàn thành. Ảnh: Thái Công Quách/Facebook.

"Tôi không cần tranh luận. Các tạp chí và nhà xuất bản quốc tế đã trả lời thay thế cho tôi", là chia sẻ của Quách Thái Công trong bài viết trên trang cá nhân về những tranh luận xoay quanh dinh thự do ông thực hiện tại TP.HCM mới đây.

Theo Thái Công, mỗi lần ông chia sẻ hình ảnh các công trình triệu USD của mình, mạng xã hội lại xuất hiện rất nhanh một lượng lớn bình luận đánh giá, nhận xét.

Ông cho rằng những ý kiến này phần nhiều được đưa ra chỉ dựa trên một vài bức ảnh, vài góc chụp, mà không cần bước vào không gian thực tế, không chạm vào vật liệu, cũng không hiểu rõ mục đích sử dụng hay đối tượng khách hàng mà công trình hướng đến.

Nhà thiết kế đánh giá các nhận xét đó thường được trình bày như góp ý chuyên môn, nhưng thực chất xuất phát từ "trí tưởng tượng" cá nhân. Ông khẳng định mình không phủ nhận quyền bày tỏ quan điểm của người xem, song nhấn mạnh sự khác biệt lớn giữa việc quan sát qua màn hình và trải nghiệm trực tiếp một không gian sống cao cấp.

Thái Công và bạn trai trước dinh thự mới hoàn thành. Ảnh: Thái Công Quách/Facebook.

Thái Công cho biết ông hoàn toàn có thể giải thích chi tiết các quyết định thiết kế, từ cách bố trí đồ nội thất, độ rộng lối đi, hướng chiếu sáng cho đến việc lựa chọn vật liệu và màu sắc. Tất cả là kết quả của hơn 30 năm làm nghề, tích lũy kiến thức và trải nghiệm thực tế. Tuy nhiên, nhà thiết kế đặt vấn đề về giá trị của việc giải thích trước những bình luận trên mạng xã hội.

"Ba mươi năm đời nghề không phải để đi dạy kèm cho vài bình luận trên Facebook", Thái Công nêu quan điểm, đồng thời cho rằng mỗi lần giải thích, người phán xét lại được tiếp cận kiến thức miễn phí, trong khi bản thân ông chỉ mất thêm thời gian.

Bên cạnh nhóm bình luận từ cộng đồng mạng, Thái Công cũng đề cập đến những so sánh giữa công trình "triệu đô" với các công trình phổ thông. Theo nhà thiết kế nội thất, việc đặt những thiết kế dành cho dinh thự, với nội thất thủ công cao cấp, cạnh các công trình bình dân là khập khiễng, bởi mỗi loại hình phục vụ nhóm khách hàng, ngân sách và chuẩn mực sống khác nhau.

Nhà thiết kế nhấn mạnh kiến thức và lý thuyết có thể học hỏi, nhưng trải nghiệm sống là yếu tố không thể thay thế. Từ đó, ông cho biết sẽ không tiếp tục tham gia tranh luận, mà tập trung vào công việc thiết kế, phục vụ những khách hàng và không gian mà bản thân am hiểu.

Theo Thái Công, sự ghi nhận của các tạp chí và nhà xuất bản quốc tế đối với các công trình của ông là câu trả lời thay cho mọi tranh luận trên mạng xã hội.

Quách Thái Công (sinh năm 1972) là nhà thiết kế nội thất người Việt gốc Đức, hoạt động trong lĩnh vực thiết kế nội thất cao cấp với 30 năm kinh nghiệm.

Ông sáng lập Thái Công Interior Design tại Đức và mở rộng hoạt động tại Việt Nam từ năm 2014, chuyên thực hiện các dự án nhà ở, dinh thự và không gian sang trọng cho nhóm khách hàng thượng lưu. Thái Công từng thường xuyên có nhiều bài viết chia sẻ quan điểm về lối sống thượng lưu gây chú ý trên mạng xã hội.