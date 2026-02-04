Biệt thự 'triệu đô' ở TP.HCM bị chê, Thái Công đáp trả

Trước ý kiến chê bai xoay quanh cách bài trí căn biệt thự "triệu đô", Quách Thái Công lên tiếng, lý giải quan điểm thiết kế và mục đích sử dụng không gian sống của mình.

Hình ảnh căn biệt thự NTK Quách Thái Công đăng trên trang cá nhân.

Ngày 4/2, trên trang Facebook cá nhân, nhà thiết kế nội thất Quách Thái Công chính thức lên tiếng trước những ý kiến trái chiều xoay quanh căn biệt thự "triệu đô" tại khu Thảo Điền (TP.HCM).

Theo Thái Công, sau khi công trình được công bố, ông đọc nhiều bình luận cho rằng không gian sống "quá nhiều đồ", "thiếu chỗ đi lại" hoặc"rối mắt". Tuy nhiên, nhà thiết kế cho rằng phần lớn những nhận xét này không xuất phát từ trải nghiệm thực tế, mà dựa trên sự hình dung cá nhân của người xem.

Ông lý giải, nhiều người có xu hướng lấy thói quen sinh hoạt trong những không gian nhỏ như căn hộ hoặc nhà phố làm tiêu chuẩn chung, từ đó áp đặt cách nhìn này lên các công trình có quy mô lớn. "Khi sống lâu trong những không gian hẹp, người ta dễ hình thành tư duy rằng càng ít đồ thì càng thoải mái, và mang tư duy đó để đánh giá mọi loại hình nhà ở", Thái Công viết.

Thái Công nhấn mạnh, bản chất của một dinh thự không chỉ là nơi ở mà còn là không gian tiếp khách, giao lưu xã hội và tổ chức các hoạt động kết nối. Theo ông, căn biệt thự được thiết kế theo mô hình "salon" châu Âu, nơi con người và sự tương tác được đặt làm trung tâm, vì vậy không gian phòng khách cần có nhiều cụm ghế, nhiều điểm ngồi và nhiều khu vực trò chuyện song song.

Thái Công dẫn chứng trải nghiệm thực tế trong buổi tiệc tân gia, khi gần 100 khách mời cùng hiện diện trong căn biệt thự. Theo ông, không ai cảm thấy thiếu chỗ ngồi hay lạc lõng, mỗi người đều dễ dàng tìm được không gian trò chuyện phù hợp. "Không gian vận hành đúng như cách tôi thiết kế, đó không còn là lý thuyết hay bản vẽ, mà là trải nghiệm thật", ông viết.

Nhà thiết kế cho rằng những nhận xét xoay quanh việc “thừa đồ” hay "thiếu khoảng trống" không phản ánh chất lượng thiết kế, mà chủ yếu cho thấy sự khác biệt về trải nghiệm sống và góc nhìn. Ông khẳng định căn dinh thự được kiến tạo dựa trên kiến thức, kinh nghiệm và quá trình làm nghề lâu năm của bản thân, còn những đánh giá chỉ dựa trên tưởng tượng thì không thể thay thế trải nghiệm thực tế.

Các khách mời trong bữa tiệc tân gia của Quách Thái Công.

Bài đăng của Thái Công tiếp tục thu hút hàng nghìn lượt tương tác và nhiều ý kiến trái chiều. Một số người bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của nhà thiết kế, cho rằng không gian dinh thự mang đậm phong cách quý tộc châu Âu và phù hợp với mục đích sử dụng của chủ nhân.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến không đồng thuận, cho rằng trong điều kiện khí hậu nóng ẩm và nhiều bụi tại Việt Nam, việc bố trí quá nhiều đồ nội thất có thể gây bất tiện trong quá trình sử dụng và vệ sinh.

Trước đó, ngày 1/2, Thái Công từng chia sẻ loạt hình ảnh về căn biệt thự có diện tích khoảng 2.000 m2, gồm sân vườn rộng, hồ bơi ngoài trời và nhiều đồ nội thất nhập khẩu từ châu Âu. Nhà thiết kế cho biết, sau nhiều năm làm nghề, ông không còn cần thêm một công trình để khẳng định tên tuổi, mà mong muốn tạo ra một không gian phản chiếu rõ nhất con người và hành trình sống của mình.

Tuy nhiên, ngay khi được công bố, căn biệt thự "triệu đô" đã vấp phải không ít ý kiến cho rằng cách bài trí có mật độ đồ đạc dày, nhiều vật trang trí và tác phẩm nghệ thuật, khiến tổng thể thiếu sự thoáng đãng. Riêng khu vực phòng khách bị nhận xét là mang cảm giác giống không gian trưng bày hơn là nơi sinh hoạt thường ngày.

Quách Thái Công (sinh năm 1972) là một trong những nhà thiết kế nội thất thường xuyên gây chú ý với các bài đăng trên mạng xã hội. Ông thường đăng các video chia sẻ về không gian sống xa hoa và lối sống thượng lưu, không ít tranh cãi khi thường xuyên bày tỏ quan điểm thẳng thắn, rạch ròi về lối sống, du lịch, cũng như cách nhìn nhận về giàu - nghèo và khái niệm xa xỉ.