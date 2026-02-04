Lý do các gia đình siêu giàu châu Á có nguy cơ mất hết tài sản

Các gia đình siêu giàu châu Á đang đứng trước nguy cơ thất thoát tài sản khi chuyển giao thế hệ chưa được chuẩn bị bài bản, còn AI vừa được kỳ vọng vừa bị dè chừng.

Gia đình tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani là một trong những gia đình giàu nhất châu Á. Ảnh: Reuters.

Một báo cáo khảo sát mới, thực hiện với 60 văn phòng gia đình hàng đầu và công bố ngày 3/2, cho thấy giới siêu giàu châu Á đang ở thời điểm bước ngoặt. Trong vài năm tới, khu vực này sẽ chứng kiến làn sóng chuyển giao tài sản lớn nhất, từ thế hệ sáng lập sang thế hệ kế tiếp. Tuy nhiên, theo báo cáo, nhiều gia đình vẫn chưa sẵn sàng.

Các gia đình đang dần chuyển trọng tâm từ tăng trưởng sang bảo toàn tài sản, đồng thời tò mò nhưng còn do dự trước sức mạnh thay đổi cuộc chơi của AI, theo The Straits Times.

Theo Khảo sát Văn phòng Gia đình châu Á - Thái Bình Dương đầu tiên của Schroders Wealth Management, 70% gia đình cho biết họ thường xuyên họp bàn về việc chuyển giao tài sản. Thế nhưng, chỉ 30% thực sự biến những cuộc trao đổi đó thành kế hoạch thừa kế đầy đủ, được ghi chép rõ ràng.

Khoảng cách giữa "muốn làm" và "đã làm" còn lớn hơn khi nói đến vấn đề kế nhiệm. Tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn 23%.

Bà Clare Anderson, Giám đốc toàn cầu mảng dịch vụ văn phòng gia đình của Schroders Wealth Management, nhận định điều này cho thấy nhu cầu cấp thiết phải "biến ý định thành hành động, và biến đối thoại thành cơ chế quản trị"

Bề ngoài, các văn phòng gia đình ở châu Á trông khá bài bản và đa dạng. Khoảng 75% vận hành theo mô hình văn phòng gia đình đơn lẻ, số còn lại sử dụng mô hình đa gia đình hoặc kết hợp.

Có tới 75% được thành lập từ năm 2010 trở lại đây, phản ánh tốc độ hình thành tài sản mới rất nhanh trong khu vực. Đáng chú ý, 22% đang quản lý khối tài sản trên 1 tỷ USD .

Việc ra quyết định hiện vẫn chủ yếu nằm trong tay thế hệ thứ nhất và thứ hai. Tuy nhiên, con cháu thế hệ thứ ba, thậm chí thứ tư, ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cuộc họp gia đình.

Dù vậy, những câu hỏi rất cơ bản như "ai sẽ được nhận gì" hay "ai sẽ nắm quyền khi người đứng đầu lui về" vẫn thường chưa có lời giải rõ ràng. Dù 77% gia đình sử dụng quỹ tín thác và 67% có di chúc, các công cụ này thường tồn tại rời rạc, chưa được gắn kết trong một chiến lược tổng thể.

Trong khi cuộc chuyển giao tài sản lớn nhất trong lịch sử sắp diễn ra, nhiều gia đình giàu có nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương lại chưa chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh: Pixabay.

Về đầu tư, vốn cổ phần tư nhân (private equity) đang là "động cơ tăng trưởng" được ưa chuộng nhất. Có tới 87% văn phòng gia đình trong khảo sát đã đầu tư vào lĩnh vực này, với tỷ trọng trung bình 18,1% danh mục.

Hơn một nửa số gia đình cho biết họ dự định tăng mạnh đầu tư vào cổ phần tư nhân trong 3 năm tới. Lý do là trong bối cảnh nhiều bất ổn, thị trường tư nhân mang lại cảm giác chủ động hơn, đa dạng hơn và có tiềm năng sinh lời cao.

Trong danh mục cổ phần tư nhân, các gia đình gần như chia đều giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư qua quỹ. Theo Schroders, điều này phản ánh chiến lược "kép": đầu tư trực tiếp để nắm quyền kiểm soát và tận dụng kinh nghiệm vận hành của chính gia đình, đồng thời dùng quỹ để tiếp cận cơ hội đa dạng và các nhà quản lý chuyên sâu.

Song song với đó, giới siêu giàu cũng đang dần đưa kỷ luật thể chế vào hoạt động đầu tư. Khoảng 55% văn phòng gia đình đã có quy định hoặc văn bản chính thức về định hướng đầu tư, và thêm 15% đang trong quá trình xây dựng.

Khi chọn đối tác, các gia đình mong muốn những đơn vị có thể mang lại sự minh bạch, giám sát chặt chẽ và một khung chiến lược rõ ràng, giúp họ đi đúng hướng trong một thế giới ngày càng phức tạp.

Báo cáo cũng cho biết 80% văn phòng gia đình dự kiến sẽ tăng đầu tư vào công nghệ số và các công cụ ứng dụng AI trong 3-5 năm tới, nhờ khả năng nâng cao hiệu quả và lợi nhuận đầu tư.

Tuy nhiên, sự hào hứng này đi kèm không ít lo ngại. Rào cản lớn nhất với AI không phải chi phí hay độ phức tạp, mà là nỗi sợ. Có 63% lo ngại về an ninh dữ liệu và quyền riêng tư; 57% e ngại chi phí triển khai và vận hành; 45% thừa nhận họ thiếu hiểu biết nội bộ về AI và các công cụ công nghệ cao.

Hiện tại, 57% đã sử dụng một số công cụ có ứng dụng AI, trong khi 33% thừa nhận việc số hóa còn rất hạn chế, thậm chí gần như chưa có.