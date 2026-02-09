Khoa Pug cảnh báo tình trạng hàng loạt tài khoản giả mạo mình trên TikTok, cho rằng việc cắt ghép nội dung, giật tít sai lệch đang gây hiểu lầm và ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh cá nhân.

Ngày 8/2, trên kênh TikTok cá nhân vừa được lập vào cuối tháng 1, YouTuber Khoa Pug đã đăng tải video lên tiếng cảnh báo về tình trạng giả mạo danh tính trên nền tảng mạng xã hội này.

Theo Khoa Pug, hiện trên TikTok xuất hiện nhiều tài khoản sử dụng tên và hình ảnh của anh, sở hữu lượng người theo dõi lớn, song đều không phải kênh chính chủ. Những tài khoản này thường đăng tải các nội dung cắt ghép, giật title gây hiểu lầm, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh cá nhân của anh.

Nam YouTuber cho biết nhiều người từng đề xuất anh mua lại các tài khoản giả mạo để tận dụng lượng người theo dõi sẵn có. Tuy nhiên, anh khẳng định không đồng tình với cách làm này. "Nếu mua lại những kênh như vậy là các bạn đang tiếp tay cho lừa đảo, giả mạo. Đây là tội hình sự", anh nhấn mạnh.

Khoa Pug cũng chia sẻ việc các tài khoản mạo danh thường sử dụng những cụm từ nhạy cảm, dễ gây tranh cãi như: "Khoa Pug - YouTuber ăn chơi số 1 Việt Nam" hay "Khoa Pug chi tiền mua tàu chiến về Việt Nam". Trong khi đó, những nội dung mang tính tích cực, tập trung vào việc review văn hóa, lịch sử, địa lý, ẩm thực ở các vùng miền lại bị cắt bỏ hoặc không được đăng tải.

"Mình chỉ đi review về văn hóa, lịch sử, địa lý, ẩm thực ở nhiều nơi. Nhưng không hiểu sao lúc nào cũng bị công kích là ăn chơi", Khoa Pug phân trần.

Theo anh, việc nội dung bị cắt ghép theo hướng tiêu cực khiến một bộ phận người xem, đặc biệt là giới trẻ, hiểu sai và để lại nhiều bình luận không thiện chí.

Cũng trong video, Khoa Pug cho biết trên YouTube, anh đã chủ động gỡ bỏ các video liên quan đến việc kéo chân. Những thông tin chi tiết hơn về hậu quả và trải nghiệm cá nhân sau phẫu thuật này, anh dự kiến sẽ chia sẻ cụ thể trên kênh TikTok mới lập.

Khoa Pug lên án các kênh giả mạo trên TikTok.

Khoa Pug (tên thật là Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1992, đến từ Nha Trang) được biết đến là YouTuber nổi tiếng với phong cách trải nghiệm các dịch vụ cao cấp, du lịch nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, anh cũng từng vướng không ít ồn ào, đặc biệt là các tranh cãi liên quan đến một số dự án đầu tư tiền điện tử.

Thời gian gần đây, Khoa Pug đã trở về Việt Nam và thực hiện hành trình xuyên Việt, tập trung trải nghiệm và giới thiệu các dịch vụ ẩm thực, nhà hàng cao cấp tại nhiều địa phương.

Trước đó, ngày 11/1, Khoa Pug gây chú ý khi lần đầu công khai chia sẻ về doanh thu từ YouTube cũng như những tính toán tài chính cá nhân trong một vlog trên kênh YouTube có hơn 4,7 triệu người đăng ký. Trong video, anh thừa nhận việc phải cân nhắc chi tiêu, khác với hình ảnh "chịu chơi" trước đây.

"Cũng già rồi, phải lo cho gia đình. U40 rồi, đâu còn như thời trẻ, làm bao nhiêu xài bấy nhiêu. Mình cũng không còn nguồn thu nhập nào ngoài làm YouTube", Khoa Pug nói.

Những chia sẻ này phần nào cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn về tài chính của nam YouTuber, trái ngược với hình ảnh từng gắn liền với những trải nghiệm đắt đỏ. Trước đó, anh từng gây chú ý khi chi khoảng 3 tỷ đồng để thực hiện phẫu thuật kéo chân lần hai nhằm đạt chiều cao 1,80 m. Ngày 8/10/2025, Khoa Pug cũng đăng tải vlog với tiêu đề “Chi 300 triệu đồng đập hộp iPhone 17 đắt nhất thế giới”.

Hiện tại, kênh TikTok chính chủ của Khoa Pug đã thu hút hơn 15.000 người theo dõi sau thời gian ngắn hoạt động.