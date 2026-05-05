'Cô Long' nổi tiếng Đà Lạt cảnh báo

'Cô Long' Đà Lạt cảnh báo Trước tình trạng bị mạo danh để kêu gọi từ thiện, chị Kim Hương (chủ quán cà phê ở Đà Lạt, nổi tiếng với biệt danh "Cô Long") lên tiếng cảnh báo người theo dõi cẩn trọng để không bị lợi dụng lòng tốt.

Đầu tháng 5, mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản mạo danh "Cô Long" (tên thật là Kim Hương, chủ quán cà phê Happy Hill Đà Lạt) để kêu gọi từ thiện, quyên góp tiền gây xôn xao dư luận.

Các tài khoản này sử dụng hình ảnh, video của "Cô Long" khiến không ít người nhầm tưởng là kênh chính thức. Nội dung đăng tải chủ yếu xoay quanh các lời kêu gọi quyên góp, đánh vào sự tin tưởng của người xem, từ đó làm dấy lên lo ngại về việc lợi dụng hình ảnh cá nhân có sức ảnh hưởng để trục lợi.

Trước tình trạng trên, chị Kim Hương lên tiếng đính chính trên trang cá nhân. Chị khẳng định không liên quan đến bất kỳ hoạt động kêu gọi từ thiện nào đang lan truyền trên mạng. Đồng thời, chủ quán cà phê ở Đà Lạt cho biết hiện chỉ sử dụng một tài khoản TikTok có khoảng 1,3 triệu lượt theo dõi và một trang Facebook với hơn 1,1 triệu lượt theo dõi, ngoài ra không có kênh nào khác.

"Tôi không tham gia tổ chức từ thiện hay đứng ra kêu gọi quyên góp dưới bất kỳ hình thức nào", "Cô Long" nói, đồng thời khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần theo dõi đúng kênh chính chủ, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng lòng tin.

Chị Kim Hương nổi tiếng với biệt danh "Cô Long", thu hút nhiều người theo dõi. Ảnh: Bùi Thanh Tiến.

"Cô Long" là biệt danh của chị Kim Hương, chủ quán cà phê Happy Hill nằm gần khu vực hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt). Quán hoạt động từ năm 2017 theo mô hình kết hợp tham quan và chụp ảnh.



Hình tượng "Cô Long" xuất hiện khi chị Kim Hương mặc cổ phục để chụp ảnh, sau đó giao lưu ngẫu hứng với khách hàng. Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Hương cho biết từ khoảng tháng 10/2025, các video ghi lại những tình huống ứng biến hài hước của chị lan truyền mạnh trên mạng xã hội, giúp quán thu hút lượng lớn khách tham quan.

Sự nổi tiếng trên mạng xã hội góp phần làm tăng lượng khách đến Happy Hill trong năm 2025. Tuy nhiên, chủ quán khẳng định mục tiêu chính vẫn là tạo không khí vui vẻ cho du khách, dù công việc hiện tại trở nên bận rộn hơn do sức hút ngày càng lớn.