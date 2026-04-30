Xếp hàng 3 tiếng vẫn không gặp được 'Cô Long' nổi tiếng Đà Lạt

Lượng khách đổ về quán cà phê Đà Lạt để chụp ảnh cùng "Cô Long" tăng vọt, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Nhiều người xếp hàng vài tiếng vẫn chưa tới lượt giao lưu với chủ quán.

Cô Long ngày càng được chú ý sau vụ bị khách quát vào mặt hồi tháng 4. Ảnh: Bùi Thanh Tiến.

Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, anh Lê Nhật Tú (Đà Lạt) ngày nào cũng ghé quán cà phê Happy Hill để chụp ảnh cùng "Cô Long" (tên thật là Kim Hương, chủ quán). Anh xếp hàng đợi 3 tiếng, đến khoảng 10h thì đành chịu thua và ra về vì khách quá đông, chờ mãi vẫn không tới lượt chụp ảnh.

Sau vụ bị khách quát giữa tháng 4, "Cô Long" càng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, kéo theo lượng khách đến quán cà phê tăng gấp bội, đặc biệt trong 2 kỳ nghỉ lễ liên tiếp.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Kim Hương cho biết vào các ngày nghỉ lễ, từ 7h sáng, trước cửa quán đã chật kín người. Dòng khách nối dài, kiên nhẫn xếp hàng hàng giờ, để được gặp chị và chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Không khí nhộn nhịp kéo dài từ sáng đến tối, khiến quán gần như không có thời điểm vắng khách.

Hà Anh (đến từ Hà Nội) cho biết cô đã ghé quán liên tiếp 3 ngày trong chuyến đi Đà Lạt ngày 26/4-29/4. Hai ngày đầu, lượng khách quá đông nên cô không thể tìm được chỗ ngồi lẫn cơ hội gặp "Cô Long". Đến ngày thứ 3, Hà Anh mới có ảnh kỷ niệm cùng chủ quán.

Dòng người xếp hàng đợi gặp và chụp ảnh cùng "Cô Long". Ảnh: Đà Lạt - Lâm Đồng.

Chị Kim Hương cho biết thêm mỗi ngày có khoảng 200 khách đến quán. Riêng dịp lễ, con số này tăng lên 300-400 khách/ngày, buộc quán phải chia thành nhiều khung giờ để tiếp đón.

"Khách đông quá nên phải chia ca, ai đến trước thì vào trước. Nhiều hôm tôi vừa truyền nước xong là lại ra chụp hình với khách", "Cô Long" kể.

Dù sức khỏe chưa đảm bảo, chị Hương nói vẫn cố gắng đáp ứng mong muốn được chụp ảnh của khách hàng. Trước đây, chị cho biết có nhiều thời gian hơn để trò chuyện, giao lưu cùng từng vị khách. Nhưng hiện tại, khi lượng người đổ về ngày càng đông, thời gian dành cho mỗi lượt gặp gỡ cũng phải rút ngắn để ai cũng có cơ hội lưu lại khoảnh khắc.

Trên mạng xã hội, nhiều đoạn video ghi lại cảnh quán đông nghịt khách liên tục thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Hình ảnh dòng người chen kín lối vào, xếp hàng chỉ để chụp ảnh cùng "Cô Long" khiến không ít người bất ngờ.

"Cô Long" bắt đầu nổi tiếng vào giữa tháng 10/2025, sau khi loạt video ghi lại những màn trò chuyện ngẫu hứng với khách lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh nữ chủ quán trong trang phục cổ trang, nói chuyện bằng chất giọng lồng tiếng phim Hong Kong thập niên 1990 nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Chị Hương nói mọi màn giao lưu đều diễn ra hoàn toàn tự nhiên, không có kịch bản chuẩn bị trước. Bên cạnh chất giọng TVB quen thuộc, "Cô Long" còn có thể biến hóa sang nhiều giọng địa phương hoặc bắt chước cách nói của một số nghệ sĩ, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho khách ghé thăm.