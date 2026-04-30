Khách Việt chi tiền triệu cho 19 giây 'xuyên không' ở Trung Quốc

Dịch vụ chụp ảnh cổ trang tại Trung Quốc thu hút đông đảo bạn trẻ Việt nhờ trải nghiệm nhập vai, bối cảnh hùng vĩ và những bộ hình đậm chất kiếm hiệp.

Clip du khách bay lượn như phim kiếm hiệp gây sốt Trung Quốc Video "xuyên không" của khách thuộc dự án “phi thiên uy áp” tại khu thắng cảnh thác Dikeng, tỉnh Tứ Xuyên từng gây sốt Trung Quốc tháng 10/2025 bất ngờ lan truyền trở lại.

Trong chuyến du lịch Trung Quốc giữa tháng 4, Vy Vy Dương (quê ở Hà Nội) dừng lại Dương Sóc, Quế Lâm, chi hơn 3 triệu đồng để trải nghiệm dịch vụ chụp ảnh cổ trang sau nhiều lần xem video trên Xiaohongshu, nền tảng được ví như Instagram tại Trung Quốc.



Nói với Tri Thức - Znews, chuyên viên trang điểm cho biết cô phải trả số tiền này cho trọn gói quay phim, chụp ảnh và trang phục. Gói đảm bảo có hai video, mỗi video dài khoảng 19 giây, cùng 6-10 tấm ảnh thành phẩm.

"Cảm giác đứng giữa núi non, mây trời, mặc bộ đồ cổ trang, để dải lụa bay trong gió thực sự rất khó tả. Giống như mình vừa bước vào một bộ phim kiếm hiệp vậy", Vy nói.

Hóa thân hiệp khách

Theo Vy, phân khúc giá cho mỗi lần hóa thân dao động 599-1.599 tệ (tương đương 2,1-5,7 triệu đồng).

Ở mức giá tối thiểu, khách thường chỉ nhận được video quay máy cơ hoặc flycam. Muốn sở hữu trọn bộ cả ảnh tĩnh lẫn thước phim động, chi phí sẽ bắt đầu từ ngưỡng 699 tệ. Với các gói cao cấp hơn, studio sẽ thiết kế lộ trình riêng biệt bao gồm hai bộ trang phục, chụp tại hai địa danh khác nhau (thường là một núi, một sông) và bàn giao toàn bộ file ảnh gốc.

Để bắt được khoảnh khắc hoàng hôn, khung giờ "vàng" đắt giá nhất, Vy phải có mặt tại studio từ đầu giờ chiều để bắt đầu chọn phục trang và trang điểm. "Khoảng 15h, tiệm đưa khách lên núi bằng xe chuyên dụng vì đường rất khó đi. Xe bình thường gần như không thể lên được", cô nói.

Vy Vy chi 3,3 triệu đồng cho bộ ảnh "xuyên không" tại Quế Lâm Trung Quốc vào giữa tháng 4. Ảnh: NVCC.

Tại mỗi điểm chụp, ekip điều phối 3-4 khách cùng lúc để luân phiên thay đổi góc máy, đảm bảo ai cũng có khoảnh khắc ưng ý khi ráng chiều buông xuống. Buổi chụp bắt đầu từ khoảng 16h và kéo dài đến 19h30.

Sau khi chụp xong, khách quay trở lại studio để thay đồ, tháo tóc rồi tiếp tục xếp hàng chọn ảnh. Nhóm của Vy đi 4 người. Do đó, thời gian chờ tương đối lâu. Vy cho biết hôm cô chụp, đến gần 23h cô mới hoàn tất mọi công đoạn.

Cũng là một tín đồ của văn hóa cổ phong, Ngọc Anh (quê TP.HCM) chọn Tây An làm điểm dừng chân để hiện thực hóa mong muốn chụp ảnh phong cách kiếm hiệp vào cuối năm ngoái. Với cô, đây là một trong những trải nghiệm "xuyên không" đáng nhớ nhất.

"Mình mê phim cổ trang từ nhỏ nên khi có cơ hội, mình đăng ký ngay. Cảm giác được mặc Hán phục, làm tóc cầu kỳ rồi đứng giữa khung cảnh cổ kính thực sự rất đặc biệt", Ngọc Anh nói.

Hậu trường chụp ảnh tại Quế Lâm Trung Quốc. Ảnh: balala4400.

Theo nữ nhân viên văn phòng, điểm mạnh của các studio Trung Quốc là quy trình bài bản. Từ chọn trang phục, trang điểm đến hướng dẫn tạo dáng, mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. "Khách chỉ cần bỏ tiền, còn lại đã có studio lo". Ngay cả người ít chụp ảnh cũng dễ dàng có được những thước phim chỉn chu.

Dù mang lại cảm giác thỏa mãn, mô hình chụp ảnh trên cũng bộc lộ những hạn chế về tính sáng tạo. Ngọc Anh cho rằng điểm trừ là nhiều bộ ảnh mang màu sắc khá giống nhau. Các concept thường được dựng theo công thức cố định, từ góc máy, cách tạo dáng đến phần hậu kỳ. Xem nhiều thành phẩm, không khó để nhận ra sự tương đồng giữa các khách hàng.

Cơn sốt lan rộng khắp Trung Quốc

Sức hút của dịch vụ chụp ảnh cổ trang không còn gói gọn trong những phim trường hay khu phố cổ. Tại Trung Quốc, loại hình này đang liên tục được mở rộng, kết hợp với cảnh quan tự nhiên để tạo ra những trải nghiệm ngày càng cầu kỳ hơn.

Không chỉ dừng lại ở những bộ ảnh tĩnh, nhiều studio và khu du lịch tại Trung Quốc còn liên tục nâng cấp trải nghiệm để chiều lòng du khách. Các concept treo dây giữa rừng tre, tái hiện cảnh khinh công quen thuộc trong phim võ hiệp, đang trở thành xu hướng mới trên Xiaohongshu và Douyin.

Trong một số bối cảnh được dàn dựng công phu, khách hàng khoác Hán phục, lơ lửng giữa rừng trúc phủ sương nhân tạo, tạo cảm giác như đang bước ra từ những bộ phim kiếm hiệp kinh điển. Hệ thống dây cáp, giá đỡ, máy tạo khói cùng ê-kíp hỗ trợ phía sau giúp biến giấc mơ "phi thân" của nhiều người thành hiện thực, dù chỉ trong vài phút.

Hậu trường dàn dựng chụp ảnh khách tại một điểm du lịch võ hiệp ở Hàng Châu. Ảnh: Trung Quốc xưa và nay.

Dự án "Phi thiên uy áp" tại khu thắng cảnh thác Dikeng, huyện Nhạc Trì, tỉnh Tứ Xuyên gây sốt trên Douyin và Xiaohongshu vào tháng 10/2025 là một ví dụ. Theo Guang'an Daily, khách hàng chỉ cần bỏ ra 50 tệ (khoảng 180.000 đồng) cho ba phút treo mình trên không trước thác nước rộng hơn 130 m, khoác Hán phục và thực hiện những thước phim đậm màu tiên hiệp.

Tờ báo mô tả trải nghiệm này như cách biến giấc mơ "ngự phong phi hành" (kỹ năng bay lượn trên không trung) thời thơ ấu thành hiện thực. Không chỉ có dịch vụ treo cáp, khu vực này còn cung cấp trọn gói thuê trang phục, làm tóc, trang điểm và quay flycam. Mô hình nhanh chóng lan truyền, thu hút người dân từ nhiều tỉnh thành như Hà Nam, Hắc Long Giang, Quảng Đông.

Theo đại diện khu thắng cảnh, thành công của sản phẩm nằm ở việc đánh trúng tâm lý của giới trẻ: yêu văn hóa truyền thống, thích trải nghiệm nhập vai và đặc biệt là tốc độ trả ảnh cho khách.

Tương tự, The Paper cho rằng ngành biến hình cổ trang bùng nổ ở Trung Quốc vì đáp ứng đồng thời ba nhu cầu của thế hệ trẻ nước này bao gồm thể hiện bản thân, tạo nội dung mạng xã hội và tìm kiếm trải nghiệm cảm xúc.

Ở những điểm nóng như Tây An, Lạc Dương hay Dương Sóc, dịch vụ này đã phát triển thành một chuỗi khép kín. Theo Jimu News, nhiều studio hoạt động liên tục từ sáng tới khuya, đặc biệt trong mùa cao điểm. Không ít cửa hàng phục vụ hàng chục nhóm khách mỗi ngày, với doanh thu lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ.

Tuy nhiên, sự bùng nổ cũng kéo theo tính công nghiệp hóa. Red Star News từng phản ánh nhiều khách hàng thất vọng vì thành phẩm thực tế quá giống ảnh mẫu quảng cáo. Cùng một bối cảnh, cùng một góc máy, cùng một kiểu hậu kỳ, sự khác biệt giữa các bộ ảnh ngày càng mờ nhạt.