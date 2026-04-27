2 'hot girl bắn tỉa' gây bão mạng xã hội Trung Quốc

Hai nữ xạ thủ Lưu Giang Đào và Thẩm Mộng Kha của Trung Quốc đang thu hút sự chú ý khi phá vỡ định kiến giới bằng kỹ năng bắn súng và ý chí kiên cường.

Lưu Giang Đào (trái) và Thẩm Mộng Kha đều được mệnh danh là "hot girl bắn tỉa" nhờ ngoại hình nổi bật và kỹ năng sử dụng vũ khí hạng nặng đầy ấn tượng. Ảnh: QQ.

Lưu Giang Đào (26 tuổi), đến từ Trùng Khánh (tây nam Trung Quốc), hiện là xạ thủ bắn tỉa thuộc một đơn vị cơ động của lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân (PAP) tại Tứ Xuyên.

Ban đầu cô là trinh sát, nhưng sau đó đã phá kỷ lục nữ trong bài kiểm tra tuyển chọn xạ thủ khi bắn 3 viên đạn trúng cùng một lỗ trên mục tiêu nhỏ cỡ đồng xu ở khoảng cách hàng trăm mét, theo SCMP.

Tuy nhiên, hành trình của Lưu không tránh khỏi hoài nghi. Nhiều người cho rằng vóc dáng nhỏ bé của cô không thể điều khiển khẩu súng bắn tỉa QBU-10 dài 1,4 m - loại vũ khí được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu quan trọng như xe bọc thép, trực thăng hay công sự.

Để chứng minh điều ngược lại, Lưu trải qua chế độ huấn luyện khắc nghiệt: chạy nước rút hơn 200 m trên đường núi với 26 kg trang bị, rồi ngay lập tức ngắm bắn các mục tiêu cách 600-800 m.

Lực giật của súng nhiều lần khiến xương đòn của Lưu bị bầm tím, thậm chí làm cô mất thăng bằng. Dù vậy, cô gái 26 tuổi không bỏ cuộc. Cô dành hàng giờ nằm sấp trên thao trường với khẩu súng nặng hơn 10 kg, giữ cơ thể bất động dưới cái nắng gắt và giữa những vết muỗi đốt.

Tay bắn tỉa Lưu Giang Đào đang gây sốt mạng xã hội Trung Quốc nhờ kỹ năng và ngoại hình nổi bật. Ảnh: QQ.

Ngoại hình dễ thương cùng tính cách vui vẻ, yêu thích nhảy múa khiến Lưu được đồng đội đặt biệt danh “hot girl bắn tỉa”.

“Cách duy nhất để phá bỏ định kiến là để năng lực tự lên tiếng”, cô chia sẻ với truyền thông trong nước. Cô cũng bác bỏ quan điểm cho rằng quân đội là “lãnh địa của đàn ông”.

Trước Lưu Giang Đào, một xạ thủ nổi bật khác là Thẩm Mộng Kha (26 tuổi), đến từ tỉnh Chiết Giang (miền đông Trung Quốc), cũng từng được ca ngợi trên mạng xã hội.

Thẩm nhập ngũ năm 2018, ban đầu làm việc trong đơn vị thông tin. Sau đó, cô tình nguyện tham gia huấn luyện bắn tỉa. Dù là người thấp và nhẹ cân nhất đội (dưới 45 kg), cô nhanh chóng gây ấn tượng.

Thẩm tự đặt ra tiêu chuẩn thể lực ngang với nam giới, luyện tập lâu hơn và khắc nghiệt hơn trong các bài tập kiểm tra sức bền và khả năng kiểm soát.

Trong một bài tập giữ thăng bằng vỏ đạn trên nòng súng, khi những người khác tập 30 phút, cô kiên trì suốt 1 giờ. “Điều đầu tiên tôi phải làm khi đến đây huấn luyện là quên đi giới tính của mình. Nếu nam giới làm được, tôi cũng làm được”, cô nói.

Thẩm Mộng Kha được mệnh danh là “nữ hoàng bắn tỉa” khi còn phục vụ trong quân ngũ. Ảnh: QQ.

Nỗ lực của cô đã được đền đáp. Trong một bài đánh giá, Thẩm - người phụ nữ duy nhất trong nhóm - đã vượt qua 79 nam binh sĩ để giành vị trí số 1 và nhận danh hiệu “nữ hoàng bắn tỉa”.

Sau nhiều năm trong quân ngũ, Thẩm rời đi để theo đuổi con đường học vấn. Theo Zhejiang Daily, cô được nhận vào học cao học ngành luật tại Đại học Công nghệ Chiết Giang vào năm 2024.

Câu chuyện của Lưu Giang Đào và Thẩm Mộng Kha lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người dùng mạng bình luận: “Trở thành xạ thủ với con gái là điều vô cùng khó khăn, nhưng phụ nữ luôn giỏi biến điều không thể thành có thể”.