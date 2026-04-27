Chân dung nhóm nhạc Đông Nam Á tạo địa chấn, đe dọa Kpop

Từ tân binh tại Indonesia, No Na thành cái tên được truyền thông quốc tế săn đón. Thành công của "Work" đưa 4 cô gái lên bản đồ nhạc pop thế giới và mở ra chương mới cho làn sóng SEA-Pop.

Vũ điệu uốn cong người của nhóm nhạc Đông Nam Á gây sốt toàn cầu Ra mắt ca khúc mới với điệu nhảy uốn cong người, nhóm nhạc No Na đến từ Indonesia nhanh chóng gây bão toàn cầu, tạo nên thử thách nhảy mới trong giới dancer thế giới.

Chỉ vừa ra mắt hơn một năm, nhóm nhạc No Na đến từ Indonesia đã trở thành hiện tượng hiếm thấy của làng nhạc Đông Nam Á. Nhóm nhạc nữ Indonesia trực thuộc 88rising không chỉ thu hút khán giả trong khu vực mà còn nhanh chóng tạo dấu ấn trên thị trường quốc tế. Mới đây nhất là bài hát Work gây bão toàn cầu. Theo Billboard, No Na đang mở ra một chương mới cho nhạc pop Đông Nam Á.

No Na là ai?

Trong nhiều năm, bản đồ nhạc pop châu Á gần như là sân chơi riêng của Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Đông Nam Á thường được xem là thị trường tiêu thụ, không phải nơi sản sinh những thần tượng đủ sức cạnh tranh toàn cầu.

Sự xuất hiện của No Na, nhóm nhạc nữ thế hệ mới của Indonesia trực thuộc 88rising, nhanh chóng trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của làng nhạc châu Á năm nay.

No Na ra mắt vào tháng 2/2025, được hàng loạt tờ báo quốc tế như Billboard, NME, hay ELLE Singapore, CNN đồng loạt nhắc tên. Trong bối cảnh thị trường girl group cạnh tranh khốc liệt, việc một nhóm nhạc đến từ Đông Nam Á tạo ra sức hút lớn đến vậy là điều hiếm thấy.

No Na gồm 4 thành viên: Baila, Christy, Esther và Shaz. Mỗi người mang màu sắc riêng, nhưng khi kết hợp lại tạo nên hình ảnh đồng đều, hiện đại và dễ nhận diện. Đây là thế hệ nghệ sĩ trẻ trưởng thành trong môi trường toàn cầu hóa, thông thạo ngoại ngữ, am hiểu văn hóa quốc tế nhưng vẫn giữ kết nối chặt chẽ với nguồn cội Indonesia.

Tên gọi "No Na" cũng mang nhiều ý nghĩa. Trong tiếng Indonesia, cụm từ này có thể hiểu là thiếu nữ, hình ảnh tượng trưng cho sự trẻ trung, tự tin, độc lập và giàu khát vọng. Đây cũng chính là tinh thần mà nhóm theo đuổi ngay từ những ngày đầu ra mắt.

No Na gây sốt toàn cầu với bài hát "Work". Ảnh: nonawav/Instagram.

Ngay từ thời điểm công bố đội hình, No Na đã thu hút lượng tương tác ấn tượng trên các nền tảng mạng xã hội. Hình ảnh teaser, video giới thiệu thành viên và những đoạn biểu diễn ngắn nhanh chóng lan truyền trên TikTok, Instagram và YouTube.

Khi sản phẩm debut chính thức phát hành, hiệu ứng càng bùng nổ hơn. MV nhanh chóng thu hút 9,1 triệu lượt xem trên YouTube trong vòng 3 tháng, lọt top thịnh hành tại Indonesia và nhiều quốc gia trong khu vực. Trên TikTok, các đoạn dance challenge và fancam của nhóm liên tục xuất hiện với tốc độ lan truyền chóng mặt. Sự nổi tiếng của Work hút thêm người xem cho một số bài khác bao gồm The One, rollerbalde.

Không chỉ gây sốt trên mạng xã hội, No Na còn được giới chuyên môn đánh giá cao. Billboard nhận định màn màn ra mắt của No Na là một trong những sản phẩm đáng chú ý nhất của âm nhạc châu Á năm nay. NME gọi No Na là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu "global girl group" (nhóm nhạc nữ toàn cầu) thế hệ mới.

Đáng chú ý, Elle Singapore nhấn mạnh No Na không đơn thuần là một nhóm nhạc mới, mà là đại diện cho làn sóng SEA-Pop - nhạc pop Đông Nam Á - đang ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ âm nhạc toàn cầu.

(Từ trái sang) Christy, Baila, Esther và Shaz của nhóm nhạc No Na. Ảnh: Elle.

Sự thành công ban đầu của No Na còn thể hiện qua tốc độ xây dựng cộng đồng người hâm mộ. Chỉ trong thời gian ngắn, tài khoản mạng xã hội của nhóm đã thu hút hơn 685.000 lượt theo dõi trên Instagram, với fan đến từ Indonesia, Philippines, Thái Lan, Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Tờ báo từ đảo quốc Sư Tử cho rằng con số trên là điều không dễ đạt được với một nhóm nhạc vừa ra mắt, đặc biệt khi họ không đến từ những thị trường âm nhạc truyền thống như Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Đáng nói, No Na đã phá vỡ định kiến tồn tại nhiều năm rằng Đông Nam Á chủ yếu là thị trường tiêu thụ văn hóa đại chúng, chưa phải nơi sản sinh các thần tượng mang sức hút toàn cầu. Chỉ sau một màn debut, No Na đã chứng minh điều ngược lại. Nhóm không chỉ đại diện cho Indonesia, mà còn trở thành niềm kỳ vọng mới của cả khu vực.

Trong bối cảnh khán giả quốc tế ngày càng cởi mở với những màu sắc âm nhạc mới, No Na xuất hiện đúng thời điểm. 4 cô gái từ Indonesia mang theo sự tươi mới, năng lượng trẻ trung và một câu chuyện đủ khác biệt để nổi bật giữa thị trường toàn cầu đang ngày càng đông đúc.

Hình ảnh cây dừa, ruộng lúa quen thuộc xuất hiện trong MV debut của nhóm nhạc No Na. Ảnh: Shoot/YouTube.

Công thức thành công của No Na

Trong bối cảnh girl group, No Na không chọn cách trở thành một phiên bản khác của Kpop. Ngay từ ngày đầu, nhóm đã xác định con đường mang bản sắc Indonesia bước ra thế giới.

Không giống nhiều nhóm nhạc quốc tế cố gắng trung hòa yếu tố văn hóa bản địa, No Na lại biến điều đó thành điểm nhận diện. Từ tên gọi mang nghĩa "thiếu nữ" trong tiếng Indonesia, cho đến việc lồng ghép các yếu tố nghệ thuật truyền thống vào âm nhạc, nhóm liên tục nhấn mạnh nguồn cội của mình.

MV Work là ví dụ điển hình. Thành viên Christy xuất hiện cùng nhạc cụ ceng-ceng truyền thống của Bali, tạo nên hình ảnh vừa hiện đại vừa đậm chất văn hóa. Trước đó, các sản phẩm như Shoot hay Falling In Love cũng khai thác bối cảnh thiên nhiên Indonesia và động tác lấy cảm hứng từ múa truyền thống.

ELLE Singapore nhận định chính chiến lược này giúp No Na khác biệt. Trong thời đại khán giả toàn cầu ngày càng tìm kiếm sự mới mẻ, tính bản địa lại trở thành yếu tố quốc tế hóa mạnh mẽ nhất.

Nhóm nhạc No Na gồm 4 thành viên. Ảnh: nonawav/Instagram.

Không chỉ đại diện cho Indonesia, No Na còn được xem là niềm tự hào của cả Đông Nam Á. Sự thành công của nhóm cho thấy tiềm năng của khu vực, có thể tạo ra những thần tượng mang sức hút toàn cầu mà không đánh mất bản sắc.

Bên cạnh bản sắc văn hóa, No Na còn sở hữu công thức vận hành hiện đại của ngành công nghiệp giải trí quốc tế. Nhóm được đào tạo theo mô hình chuyên nghiệp. Các thành viên trải qua quá trình huấn luyện tại Jakarta trước khi chuyển sang Los Angeles hoàn thiện kỹ năng.

Điều này giúp No Na sở hữu sự cân bằng hiếm có giữa kỹ năng biểu diễn mang tính kỷ luật cao của Kpop và âm nhạc, hình ảnh lại gần gũi với thị trường quốc tế.

Theo ELLE Singapore, âm nhạc của No Na không bị bó buộc trong một thể loại cố định. 4 cô gái có thể chuyển từ retro-pop, R&B đến dance-pop mà vẫn giữ được bản sắc riêng. Chính sự linh hoạt này là chìa khóa để tiếp cận nhiều nhóm khán giả khác nhau.

Ngoài ra, No Na còn hiểu rất rõ cách vận hành của thời đại mạng xã hội. Những đoạn dance challenge, visual bắt mắt và khả năng tương tác liên tục giúp nhóm nhanh chóng lan tỏa trên TikTok, Instagram và YouTube.

Sự hậu thuẫn từ 88rising cũng mang đến lợi thế quan trọng. Đơn vị có mạng lưới truyền thông mạnh mẽ tại Mỹ, châu Á và châu Âu, giúp No Na dễ dàng tiếp cận các nền tảng quốc tế ngay từ giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là thời điểm. Sau thành công của các mô hình "global girl group" như KATSEYE, thị trường đang mở rộng cánh cửa cho những nhóm nhạc vượt ra ngoài khuôn khổ Kpop truyền thống. No Na xuất hiện đúng lúc, đúng nhu cầu và đúng xu hướng. Nhóm đại diện cho thế hệ thần tượng mới: toàn cầu nhưng không hòa tan, hiện đại nhưng vẫn gắn chặt với cội nguồn.

Thành công bước đầu của No Na không đơn thuần là câu chuyện của một nhóm nhạc. Đó còn là tín hiệu cho thấy âm nhạc Đông Nam Á đang bước vào thời kỳ bùng nổ, nơi các nghệ sĩ không còn chỉ mơ đến thị trường quốc tế, mà thực sự đủ sức cạnh tranh trên sân khấu toàn cầu.