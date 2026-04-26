Nhóm nhạc Đông Nam Á gây sốt toàn cầu, khiến Kpop lo sợ

Kpop không còn là lựa chọn duy nhất khi nhắc đến các nhóm nhạc châu Á gây sốt toàn cầu. Gần đây, nhóm nhạc nữ của Indonesia - No Na - đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên MXH quốc tế.

Vũ đạo trong MV "Work" của nhóm No Na gây bão toàn cầu.

Nhóm gồm 4 thành viên Esther, Baila, Christy và Shaz nhanh chóng trở thành hiện tượng sau khi ca khúc Work phát hành đầu năm 2026 lan truyền mạnh mẽ. Chỉ trong 2 tháng, bài hát thu về hơn 9,5 triệu lượt nghe trên Spotify và lượng xem tương tự trên YouTube.

Vũ đạo sôi động của ca khúc, đặc biệt là động tác uốn lưng ra sau đầy ấn tượng của một thành viên, còn tạo nên trào lưu nhảy cover trên mạng xã hội.

Nhiều khán giả quốc tế bày tỏ bất ngờ trước sức hút của nhóm nhạc này. Một bài đăng trên X thu hút hơn 44.000 lượt thích viết: “Tôi không biết nhạc pop Indonesia lại đỉnh đến vậy”, trong khi người khác bình luận: “Họ là ai mà cuốn hút thế này?”.

Dù không phải nhóm nhạc châu Á đầu tiên nổi tiếng ở thị trường quốc tế, No Na được xem là đại diện hiếm hoi của Đông Nam Á tạo được dấu ấn rõ rệt tại phương Tây, đặc biệt khi nhóm rất tự hào về bản sắc quê hương.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, các thành viên cho biết họ muốn đưa hình ảnh Indonesia - quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới và cũng là nước có dân số Hồi giáo đông nhất - đến gần hơn với khán giả toàn cầu.

No Na biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Head In The Clouds ở Tokyo vào ngày 28/3. Ảnh:Masanoi Naruse/88rising.

Ngay cả trang phục biểu diễn của nhóm cũng được lồng ghép những chi tiết lấy cảm hứng từ batik, loại vải truyền thống nổi tiếng của Indonesia. Esther, giọng ca chính của nhóm, cho biết No Na chủ động lựa chọn phong cách âm nhạc vừa quen thuộc với khán giả quốc tế, vừa giữ được bản sắc dân tộc.

“Chúng tôi muốn tạo ra âm thanh dễ tiếp cận nhưng vẫn pha trộn những yếu tố Indonesia để giữ cá tính riêng”, cô nói.

Các ca khúc của No Na chủ yếu sử dụng lời tiếng Anh, đôi khi khá táo bạo, giúp dễ tiếp cận thị trường phương Tây. Tuy nhiên, phần âm nhạc vẫn đậm màu sắc bản địa với những nhạc cụ truyền thống như ceng-ceng của Bali, dàn gamelan từ Java và Bali hay sáo tre suling của Tây Java.

MV Work mở đầu bằng tiếng chũm chọe ceng-ceng đặc trưng, còn trong MV debut Shoot, nhóm xuất hiện giữa ruộng bậc thang xanh mướt và thác nước tại Bali.

No Na ra mắt vào tháng 5/2025 dưới sự quản lý của hãng đĩa Mỹ 88rising, sau khi cả 4 thành viên rời Indonesia sang Los Angeles và trải qua 2-3 năm đào tạo. Tên nhóm cũng là một cách khẳng định nguồn cội. “No Na” trong tiếng Bahasa Indonesia có nghĩa là “quý cô” hay “cô gái trẻ”.

Shaz, thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm, cho biết họ luôn cố gắng đưa văn hóa Indonesia vào âm nhạc, trang phục và cả vũ đạo. Khái niệm “island girl” mà nhóm theo đuổi cũng bắt nguồn từ việc Indonesia có hơn 17.000 hòn đảo. Theo Esther, đó là hình ảnh của những cô gái vui vẻ, phóng khoáng, sống nhẹ nhàng và tận hưởng cuộc sống.

No Na đang gia nhập làn sóng nghệ sĩ Đông Nam Á ngày càng được chú ý trên thị trường quốc tế, cùng với những cái tên như NIKI, Rich Brian hay nhóm nhạc nữ Philippines BINI.

Gần đây, BINI biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella, nối tiếp rapper Thái Lan MILLI từng xuất hiện tại đây 4 năm trước. Sự thành công của các nghệ sĩ này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của khán giả phương Tây với giải trí châu Á, trong đó nổi bật nhất là Kpop với những nhóm nhạc như BTS hay BLACKPINK.

Bên cạnh âm nhạc, giới trẻ phương Tây cũng ngày càng quan tâm đến văn hóa châu Á nói chung, từ đồ chơi Labubu đến thời trang Trung Quốc hay xu hướng “Chinamaxxing” trên mạng xã hội.

Nắm bắt xu hướng này, nhiều ngành công nghiệp giải trí quốc tế cũng bắt đầu hướng về châu Á. Năm 2026, cuộc thi Eurovision Asia sẽ lần đầu tiên được tổ chức, với chung kết diễn ra tại Bangkok và sự tham gia của 10 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, Philippines, Malaysia và Lào.

Với No Na, sau các sân khấu tại Tokyo và kế hoạch biểu diễn tại Los Angeles cuối năm nay, giấc mơ lớn nhất của họ vẫn là được tổ chức một concert lớn ngay tại quê nhà Indonesia. “Chúng tôi chưa từng làm điều đó, nhưng chắc chắn phải làm”, Baila chia sẻ.