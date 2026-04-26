Thực hư tin Tử Cấm Thành dùng 600.000 tấn máu lợn để trừ tà

Máu lợn đúng là có mặt trong quá trình bảo tồn Tử Cấm Thành, nhưng không phải để xua đuổi ma quỷ như lời đồn đại.

Công nhân đang trùng tu bức tường đỏ ở Tử Cấm Thành. Ảnh: www.ettoday.net.

Giữa tháng 4, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền loạt truyền thuyết tâm linh liên quan đến việc những bức tường đỏ trong Tử Cấm Thành (Trung Quốc) được sơn bằng khoảng 600.000 tấn tiết lợn mỗi năm. Tuy nhiên, tin đồn này đã bị bác bỏ.

Cuốn sách Ngồi dưới mái Tử Cấm Thành: Giải đáp 50 câu hỏi về Tử Cấm Thành do nhà nghiên cứu Chu Kiền, chuyên gia về kiến trúc cổ, biên soạn, bác bỏ nhiều lời đồn vô căn cứ, trong đó có câu chuyện về máu lợn.

Ông cho biết lớp vật liệu phủ ngoài cấu kiện gỗ hoặc tường, gọi là "địa trượng tầng", thực sự có chứa máu lợn. "Tuy nhiên, thành phần này được sử dụng để tăng độ kết dính, hoàn toàn không liên quan đến yếu tố tâm linh", tác giả viết.

Hỗn hợp còn bao gồm tro gạch, dầu trẩu, sợi gai và nhiều nguyên liệu khác, tạo thành một loại vữa đặc biệt. Sau khi phủ lên bề mặt gỗ, lớp này giúp bảo vệ công trình khỏi nắng, mưa và côn trùng.

Cô gái chụp ảnh cùng bức tường đỏ bên ngoài Tử Cấm Thành. Ảnh: Eugene Lee.

Theo Chu Kiền, việc bổ sung máu lợn giúp tăng độ bền và khả năng bám dính của vật liệu, thể hiện sự sáng tạo và hiểu biết khoa học của các nghệ nhân Trung Hoa cổ đại. Công nghệ này đã được áp dụng tại Tử Cấm Thành từ thời nhà Minh (1368-1644).

Nguồn cơn của tin đồn về tiết lợn vốn bắt rễ sâu xa từ những truyền thuyết dân gian về một Tử Cấm Thành đầy rẫy oan hồn, nơi từng chứng kiến sự ra đi của không biết bao nhiêu quan lại, cung phi và nô tỳ qua hàng thế kỷ. Do đó, cung điện này chưa bao giờ thiếu những sự kiện bí ẩn.

Điển hình nhất là câu chuyện xảy ra vào mùa hè năm 1992, khi một trận giông sét dữ dội bất ngờ ập đến, khiến nhiều du khách bàng hoàng nhìn thấy bóng dáng một nhóm cung nữ lướt qua bức tường đỏ. Dù các chuyên gia đã đưa ra lời giải thích khoa học rằng thành phần oxit sắt trong sơn tường có khả năng lưu giữ hình ảnh như một cuộn phim dưới tác động của điện trường, công chúng đại lục vẫn còn nhiều hoài nghi về giả thuyết này.

Bên cạnh bóng ma "tì nữ" trên tường, chiếc giếng nhỏ mang tên Trân Phi nằm lặng lẽ nơi góc cung cũng là tâm điểm của những lời đồn thổi rùng rợn.

Kể từ sau cái chết bi thảm của nàng vào năm 1900, không ít người tin rằng đã nghe thấy tiếng khóc thê lương vọng lên từ lòng giếng hoặc nhìn thấy một bóng trắng hiện về trong đêm. Sự huyền bí này càng được củng cố khi Tử Cấm Thành thông báo đóng cửa vào lúc 17 giờ, sớm hơn hẳn so với kỳ vọng của khách tham quan.

Thay vì tin vào lý do nhân viên cần thời gian kiểm tra hiện vật vào cuối ngày, người dân lại thiên về giả thuyết tâm linh khi màn đêm buông xuống.

Tử Cấm Thành là quần thể cung điện hoàng gia nằm tại trung tâm Bắc Kinh. Đây từng là nơi ở của các hoàng đế và là trung tâm quyền lực chính trị của Trung Quốc trong hơn 500 năm (từ 1420 đến đầu thế kỷ 20). Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1987, đây là quần thể cung điện hoàng gia được bảo tồn lớn nhất thế giới còn tồn tại.