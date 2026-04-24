Nữ streamer hoảng loạn khi bị ép đứng vào bể cá sấu để câu view

Cảnh hai cô gái trẻ la hét khi phải thực hiện thử thách đứng vào bể cá sấu trên sóng livestream khiến dân mạng Trung Quốc phẫn nộ.

Nữ streamer hoảng loạn, la hét khi phải đứng vào bể cá sấu.

Mới đây, clip ghi lại buổi phát trực tiếp trên kênh của blogger biệt danh Night Paris đã lan truyền khiến dân mạng Trung Quốc phẫn nộ. Cụ thể, blogger có hơn 11 triệu follow gây phẫn nộ khi ép hai nữ streamer nhảy vào bể cá sấu nhằm câu tương tác ngay trên sóng.

Theo hình ảnh ghi lại, hai cô gái tỏ ra hoảng sợ, la hét và liên tục thể hiện sự hoảng loạn khi một con cá sấu bơi loanh quanh và chạm vào họ.

Theo trang tin tức Red Star News, kênh Night Paris đã bị nền tảng cấm tạm thời ngay sau khi dư luận bùng nổ.

Trong một đoạn clip khác được cắt ra từ buổi livestream này, một nữ streamer được nhìn thấy bị cột bằng dây và phải tự dìm mình xuống nước, trong khi một người khác giữ chặt đầu cô ấn xuống. Cảnh tượng khiến người xem bị sốc bởi mức độ nguy hiểm và phản cảm.

"Cái này chẳng phải là cố tình gây án mạng sao?", "Tệp người theo dõi của kênh này rất đông trẻ vị thành niên, nội dung như vậy chắc chắn gây tác động xấu. Nếu trẻ con chẳng may bắt chước, khả năng tai nạn rất cao", người xem nhận xét.

Theo tờ ET Today, buổi livestream đang lan truyền này thực chất đã phát sóng từ năm ngoái và nền tảng cũng áp dụng mức phạt tương ứng với blogger. Tuy nhiên, việc những hình ảnh một lần nữa bị Night Paris chia sẻ khiến người xem phẫn nộ.

Khi sự việc gây làn sóng chú ý trên Weibo, nhiều người đã thẳng tay báo cáo kênh này do phát tán nội dung độc hại. Night Paris bị nền tảng cấm vĩnh viễn kể từ ngày 23/4.

Công ty Guangzhou Jiahuo Media, đơn vị đứng sau Night Paris, vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào về vụ việc này.