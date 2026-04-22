Thử thách cột đèn gây lo ngại ở Trung Quốc

Thử thách bắt chéo chân qua cột đèn đang lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc bị cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương, thậm chí gây hoại tử chân.

Một cô gái thực hiện thử thách bắt chéo chân quanh cột đèn.

Mạng xã hội Trung Quốc đang bùng nổ tranh cãi sau clip một cô gái phải gọi cảnh sát giải cứu do mắc kẹt khi theo trend Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc).

Theo SCMP, người phụ nữ họ Song, đến từ tỉnh Giang Tô. Vụ việc xảy ra khi cô quyết định thực hiện thử thách kỳ lạ: trong đó người tham gia bắt chéo hai chân vòng quanh cột đèn, ngồi xuống rồi tìm cách gỡ chân ra.

Mô tả tưởng chừng đơn giản, nhưng sau khi thực hiện, nhiều người phát hiện hóa ra họ rất khó tách được hai chân sau khi đã bắt chéo và ngồi xuống.

Trào lưu biến thành trò hề, thậm chí đe dọa gây nguy hiểm khi nhiều người bị mắc kẹt. Không ít người đã phải nhờ đến sự trợ giúp của người thân, người qua đường, shipper và cả cảnh sát.

Trong trường hợp của Song, cô nói rằng khi càng cố vùng vẫy, chân mình càng kẹt chặt hơn vào cột đèn.

Khi cảnh sát đến nơi, họ phải trấn an, giúp cô điều chỉnh tư thế trước khi đưa chân cô duỗi thẳng trở lại. May mắn, chân cô chỉ bị tê nhẹ do mắc kẹt lâu.

Trào lưu bị cảnh báo là tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương.

Trên mạng xã hội, một số người chia sẻ clip thực hiện thành công thử thách này. Những người này đã từ từ xoay người quanh cột đèn để tìm đúng vị trí, rút được một chân ra và duỗi thẳng.

Tuy nhiên, viên cảnh sát tham gia giải cứu Song cảnh báo rằng thử thách trên tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Trong đó, khớp gối phải rất linh hoạt và có khả năng chịu trọng lượng toàn thân, nếu không sẽ gây chấn thương.

Ngoài ra, khi mắc kẹt, mạch máu ở chân bị chèn ép có thể gây cảm giác tê bì, sưng tấy, thậm chí gây hoại tử mô nếu tình trạng kéo dài.

Cảnh sát khuyên mọi người không nên tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm. Những chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng lớn trên mạng xã hội.

"Những thử thách ngốc nghếch thế này rất dễ viral trên mạng, sao mọi người cứ làm theo nhỉ?", "Thực tế, tâm lý cho rằng mình khôn hơn những 'kẻ ngốc' trong clip là một trong những nguyên nhân thúc đẩy mọi người muốn tự thử thách" - dân mạng bày tỏ.