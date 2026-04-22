Nữ phát thanh viên Nhật Bản gây sốt khi để mặt mộc lên sóng

Nữ phát thanh viên của đài NHK (Nhật Bản) trở thành tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện với khuôn mặt mộc trong bản tin về trận động đất xảy ra tại tỉnh Nagano ngày 20/4.

Gương mặt của Inai lúc trang điểm (ảnh trái) và mặt mộc (ảnh phải) gây chú ý. Ảnh: X.

Ngày 20/4, trận động đất có cường độ 5 xảy ra tại khu vực phía bắc Nagano, buộc các đài truyền hình Nhật Bản chuyển sang chế độ phát sóng khẩn cấp.

Phát thanh viên Inai Sayaka của đài NHK đang trong ngày nghỉ lập tức phải quay trở lại cơ quan và lên sóng chỉ sau 10 phút kể từ khi xảy ra rung chấn. Theo Yahoo, do thời gian gấp gáp, cô gần như không có sự chuẩn bị hay trang điểm chỉn chu. Chính yếu tố này thu hút sự quan tâm của công chúng.

Trong bản tin, Sayaka xuất hiện với gương mặt mộc cùng cặp kính cận, có phần thiếu rạng rỡ so với khi lên sóng thường ngày. Bên cạnh đó, khán giả có thể nhận thấy dấu hiệu căng thẳng qua nhịp thở gấp và tốc độ nói dồn dập của cô.

Dù vậy, Sayaka vẫn duy trì được sự mạch lạc trong cách truyền đạt. Nữ phát thanh viên liên tục đưa ra những khuyến nghị như "hãy giữ bình tĩnh" và kêu gọi người dân theo dõi hướng dẫn từ cơ quan chức năng.

Suốt buổi ghi hình, Sayaka có biểu hiện tăng thông khí do áp lực, song vẫn hoàn thành vai trò dẫn dắt bản tin.

Giới quan sát truyền thông Nhật Bản nhận định trong các tình huống thiên tai, giọng đọc và phong thái của phát thanh viên đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ truyền tải thông tin, họ còn góp phần định hướng tâm lý công chúng. Trường hợp của Inai Sayaka được xem là minh chứng cho khả năng phản ứng nhanh và tinh thần trách nhiệm trong môi trường làm việc có cường độ cao.

Sau khi đoạn phát sóng được lan truyền, phản ứng từ công chúng Nhật Bản chia thành nhiều luồng. Nhiều người bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần làm việc khẩn trương của nữ phát thanh viên, trong khi một số ý kiến khác cũng đặt vấn đề về áp lực nghề nghiệp và sức khỏe của người làm truyền hình trong các tình huống khẩn cấp.