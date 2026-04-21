Chân dung nữ sinh có bài phát biểu viral khắp mạng xã hội

Nữ sinh Bùi Hà Vy để lại dấu ấn khi đại diện tuổi trẻ Hà Tĩnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Sáng 21/4, tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, sự xuất hiện của Bùi Hà Vy thu hút sự chú ý khi đại diện tuổi trẻ Hà Tĩnh phát biểu trước các đại biểu tham dự.

Hà Vy bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cách mạng tiền bối, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống, nỗ lực học tập và rèn luyện để đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Theo chia sẻ của Hà Vy, khi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, cô đặc biệt ấn tượng với hình ảnh một người thanh niên sớm nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng, hình thành chí hướng lớn từ những năm tháng học tập, hoạt động ở nước ngoài, trước khi trở về nước tham gia lãnh đạo phong trào cách mạng.

Hà Vy cũng nhắc lại ở tuổi 30, Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam trong bối cảnh nhiều khó khăn, thử thách.

"Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Tuy vậy, tinh thần và sự nghiệp cách mạng của đồng chí vẫn được ghi nhớ, trở thành tấm gương để thế hệ trẻ học tập, noi theo về tinh thần yêu nước, ý thức tự học, rèn luyện và giữ gìn phẩm chất đạo đức. Thế hệ trẻ chúng cháu xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Tổng Bí thư và các thế hệ đi trước đã góp phần làm nên những trang sử của dân tộc", Hà Vy phát biểu tại buổi lễ.

Màn phát biểu của Hà Vy sau đó được chia sẻ trên nhiều nền tảng, nhanh chóng gây chú ý khi nữ sinh có gương mặt sáng, giọng nói mạch lạc và ánh mắt giàu biểu cảm.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho biết Bùi Hà Vy sinh năm 2009, hiện là học sinh lớp 11 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Hà Vy từng đạt nhiều giải thưởng về các cuộc thi trong tỉnh và quốc gia bao gồm giải Nhì cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc cấp Quốc gia năm 2022 và giải Khuyến khích học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ văn.

Song song với học tập, Hà Vy còn tích cực tham gia công tác Đoàn và các hoạt động phong trào. Vy giữ vai trò Bí thư chi đoàn lớp 10 Văn nhiệm kỳ 2024-2025, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2024-2025.