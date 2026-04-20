Cựu công chúa Nhật Bản ra sao sau khi rời hoàng gia, đến Mỹ?

Cựu công chúa Mako Komuro được bắt gặp sống giản dị tại Mỹ cùng chồng và con nhỏ, sau khi kết hôn với thường dân và rời khỏi hoàng gia.

Cựu công chúa Mako Komuro và chồng xuất hiện sau khi rời thành phố New York. Ảnh: Mr Owl.

Mới đây, Mako - người từng từ bỏ tước vị hoàng gia để kết hôn với một thường dân - được bắt gặp xuất hiện cùng con nhỏ sau khi rời New York (Mỹ) để chuyển về vùng ngoại ô.

Mako Komuro là con gái đầu lòng của Thân vương Fumihito và là cháu gái của Nhật hoàng Naruhito.. Trong những hình ảnh được ghi lại, cô xuất hiện giản dị bên chồng là Kei Komuro và em bé của hai người, theo The New York Post.

Gia đình Komuro đã có một ngày xuân nhẹ nhàng khi đi mua sắm tại cửa hàng phô mai, tiệm bánh và siêu thị địa phương gần nhà mới ở Fairfield, bang Connecticut.

Xuất hiện trước ống kính, Mako mặc áo đen, quần jeans xanh và khoác áo len màu kem. Phong cách giản dị của cô khác xa hình ảnh trang trọng khi còn là thành viên hoàng gia.

Chồng cô - một luật sư thương mại quốc tế - mặc áo thun xanh, quần màu be và bế con bằng địu. Em bé tỏ ra vui vẻ, liên tục mỉm cười và chơi đồ chơi khi cùng bố mẹ dạo phố.

Cặp đôi cũng được nhìn thấy ra vào căn hộ nhỏ tại khu ngoại ô. Ngôi nhà trị giá khoảng 680.000 USD (gần 18 tỷ đồng ) của họ yên tĩnh hơn nhiều so với nơi ở trước đây tại khu Hell’s Kitchen, Manhattan.

Dù từng sống ở trung tâm New York, hai vợ chồng vẫn luôn tránh xa sự chú ý. Mako từng làm tình nguyện viên tại The Metropolitan Museum of Art, hỗ trợ bộ phận nghệ thuật châu Á.

Trong khi đó, Kei Komuro đỗ kỳ thi luật sư vào năm 2022 sau khi học tại Fordham Law School. Hiện anh làm việc tại Lowenstein Sandler LLP, chuyên về thương mại toàn cầu và an ninh quốc gia.

Công chúa Nhật Bản trở thành thường dân sau đám cưới năm 2021. Ảnh: Reuters.

Hai vợ chồng được cho là sống độc lập về tài chính, không phụ thuộc vào Hoàng gia Nhật Bản. Cuộc sống sau khi rời hoàng gia của Mako khá kín đáo, khác xa với hình ảnh của một người từng lớn lên trong gia đình hoàng tộc.

Cô chuyển đến Mỹ cùng chồng vào năm 2021 sau đám cưới từng gây nhiều chú ý tại Nhật Bản. Kể từ đó, cặp đôi vẫn giữ kín đời sống riêng tư, ngay cả khi từng bị chụp ảnh đẩy xe nôi vào năm ngoái.

Sự ra đời của em bé đã được Hoàng gia Nhật Bản xác nhận, cho biết cả mẹ và con đều khỏe mạnh, đồng thời nhấn mạnh cựu công chúa vẫn muốn giữ kín các thông tin cá nhân.

Hiện tên và giới tính của đứa trẻ chưa được công bố. Theo quy định của Nhật Bản, em bé không nằm trong danh sách kế vị ngai vàng, do luật chỉ cho phép truyền ngôi theo dòng nam.