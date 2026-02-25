Cách tiêu tiền khó tin của 'công chúa Samsung'

Dù là tiểu thư trâm anh thế phiệt, "công chúa Samsung" Annie từng phân vân khá lâu khi mua AirPods thời đi học.

Annie là cháu gái của bà Lee Myung-hee - Chủ tịch danh dự Shinsegae Group, con gái út của Lee Byung-chul, người sáng lập Tập đoàn Samsung. Ảnh: @anniesymoon/Instagram.

Câu chuyện về "công chúa Samsung" Annie - tiểu thư thừa kế của tập đoàn bán lẻ Shinsegae Group - bất ngờ được chia sẻ lại trên mạng xã hội. Một YouTuber Hàn Quốc kể rằng khi còn học trung học tại Mỹ, Annie từng do dự khá lâu trước khi mua một chiếc AirPods mới.

Anh nói vui: “Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình thật sự giàu có đôi khi còn tiêu tiền cẩn thận hơn người khác".

Người kể câu chuyện là Song Ja-ho, CEO công ty nghệ thuật Pica Project, đồng thời là người thừa kế đời thứ ba trong một gia đình kinh doanh. Anh chia sẻ trong video có tiêu đề "Cuộc gặp gỡ của các hậu duệ chaebol đời thứ ba" đăng tải trên YouTube tháng trước, theo The Korea Times.

Gần đây, một đoạn cắt từ video lan truyền trên các diễn đàn và mạng xã hội Hàn Quốc, khi Annie đang thu hút sự chú ý sau màn ra mắt cùng nhóm All Day Project.

Song cho biết anh quen Annie khi cả hai còn học trung học tại Mỹ, thông qua nhóm du học sinh Hàn Quốc. Anh kể: "Dù không học cùng trường, du học sinh Hàn thường biết nhau. Chúng tôi có một nhóm chơi khá thân, trong đó có Annie, và thường ăn cùng nhau".

Theo Song, thời điểm đó không ai nhắc đến việc Annie sẽ theo đuổi con đường thần tượng. Tuy nhiên, gia thế của cô đã được nhiều du học sinh biết đến. Annie là cháu gái bà Lee Myung-hee, người đứng đầu Shinsegae, và là con gái cả của Chủ tịch Chung Yoo-kyung. Gia đình cô thuộc một trong những "đế chế" bán lẻ lớn và nổi tiếng tại Hàn Quốc.

Nhớ lại thời còn đi học, Song nói thẳng: "Tất nhiên cô ấy giàu hơn tôi. Nhưng trong nhóm du học sinh, giàu đến mức nào chứ? Thực ra những người như tôi - xuất thân từ gia đình kinh doanh tầm trung - mới là người tiêu nhiều tiền nhất". Anh kể thêm rằng mình thường là người trả tiền ăn. Và con cháu chaebol đời thứ ba thật sự không có nhiều tiền mặt khi còn đi học.

Có một kỷ niệm khiến anh nhớ mãi. "Lúc đó AirPods vừa ra. Với học sinh trung học, giá khoảng 200.000 won ( 138 USD ). Annie phân vân mãi có nên mua không. Cô ấy đùa: 'Anh ơi mua cho em đi?' Khi ấy tôi nghĩ, hóa ra những người thật sự giàu lại có thể cẩn thận như vậy".

Annie ra mắt với tư cách thành viên nhóm All Day Project và nhanh chóng được chú ý, một phần vì xuất thân từ gia tộc Shinsegae.

Về phía Song, anh là cháu trai trưởng của cố Chủ tịch Dongwon Construction Song Seung-heon. Anh hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và từng công khai hẹn hò nữ ca sĩ Park Gyuri của nhóm KARA trong giai đoạn 2019-2021.