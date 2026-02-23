'Công chúa Samsung' đính chính

"Công chúa Samsung" Annie thừa nhận những video khoe về "cuộc sống hoàn hảo" chỉ là phần đẹp nhất được chọn lọc và nhắn nhủ fan đừng so sánh bản thân.

Annie khẳng định các video về "cuộc sống hoàn hảo" của cô đã được chọn lọc kỹ.

Annie, thành viên nhóm nhạc Kpop tân binh AllDay Project, đồng thời là cháu gái của Chủ tịch danh dự Tập đoàn bán lẻ Shinsegae Group Lee Myung-hee, mới đây đã lên tiếng trước những ý kiến cho rằng cuộc sống của cô "quá hoàn hảo" và khiến người khác cảm thấy áp lực.

"Công chúa Samsung", hiện đã quay lại học tại Columbia University, chia sẻ một video dạng vlog trên trang cá nhân, ghi lại lịch trình dày đặc gồm việc học, tập luyện thể thao và chăm sóc bản thân. Clip nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, theo The Korea Times.

Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng làm việc hiệu quả và tính kỷ luật mà họ gọi là "năng suất đỉnh cao", nhưng cũng thừa nhận khó có thể theo kịp.

Trên một nền tảng giao lưu với người hâm mộ, Annie cho biết cô lo lắng các khán giả trẻ có thể vô tình so sánh bản thân theo hướng tiêu cực. Cô nói rằng nếu chỉ xem những video cô đăng tải hoặc nội dung chia sẻ trên DayOff, nhiều người có thể nghĩ cô "lúc nào cũng vui vẻ, chăm chỉ tập luyện và sống rất kỷ luật mỗi ngày".

Annie cho biết cô vui nếu người hâm mộ, đặc biệt là các bạn trẻ, cảm thấy có động lực. Tuy nhiên, cô mong họ đừng tự hỏi vì sao mình không thể sống mỗi ngày giống như vậy.

Nữ ca sĩ chia sẻ, khi còn nhỏ, cô từng xem những video tương tự và tự so sánh, rồi cảm thấy buồn vì nghĩ người khác sống chăm chỉ hơn mình.

Annie thường khoe cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội.

Theo Annie, nội dung trên mạng xã hội của cô được chọn lọc có chủ ý. Cô nhấn mạnh rằng mình "chỉ đưa vào video những khoảnh khắc đẹp và ấn tượng", trong khi thực tế có nhiều ngày không được như vậy. Cô cũng có những ngày không làm gì và chỉ nằm trên giường. Thậm chí, ngay trước khi quay vlog, cô đã có hai ngày không rời khỏi giường vì thiếu động lực.

Nữ thần tượng cho biết những thay đổi nhỏ đã giúp tâm trạng cải thiện. Sau vài ngày trì trệ, cô quyết định tập thể dục và chăm sóc da, và cảm thấy tinh thần tươi mới hơn.

Khép lại chia sẻ, Annie nói có thể người hâm mộ của cô đủ chín chắn để không nghĩ theo hướng tiêu cực, nhưng cô vẫn muốn lên tiếng "phòng khi có ai đó cảm thấy như vậy". Cô bày tỏ mong muốn trở thành nguồn động lực tích cực cho người hâm mộ.

Annie Moon (Moon Seo Yoon, sinh năm 2004) là cháu gái của bà Lee Myung-hee - Chủ tịch danh dự Shinsegae Group, con gái út của Lee Byung-chul, người sáng lập Tập đoàn Samsung. Hiện cô theo học chuyên ngành lịch sử nghệ thuật và mỹ thuật thị giác tại Columbia University, và vừa trở lại trường cho học kỳ mùa xuân kéo dài đến tháng 5.