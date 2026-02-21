Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sao mạng tử vong sau ca phẫu thuật thẩm mỹ lớn

  Thứ bảy, 21/2/2026 17:10 (GMT+7)
Hôm 19/2, Bianca Dias, một influencer người Brazil, đã qua đời do biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Bianca qua đời chỉ 18 ngày sau phẫu thuật.

Ngôi sao mạng xã hội 27 tuổi được cho là bị thuyên tắc phổi - rủi ro có thể xảy ra sau các ca phẫu thuật thẩm mỹ lớn - sau khi cảm thấy khó thở trong lúc nghỉ ngơi, hồi phục tại nhà gần thành phố São Paulo, theo TMZ.

Cô được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng các bác sĩ đã không thể làm gì hơn. Giovanna Borges, bạn của Bianca Dias, xác nhận tin buồn trên Instagram. Cô cho biết Bianca bị tắc mạch phổi và lên hai cơn co giật trước khi qua đời.

"Bia đã phẫu thuật. Khi đang hồi phục ở nhà, cô ấy bị cục máu đông ở phổi, lên hai cơn co giật. Khi đến bệnh viện thì cô ấy đã không còn nữa", Giovanna viết.

Nữ influencer mất chỉ 18 ngày sau ca phẫu thuật đầu tiên. Tuy nhiên, hiện chưa rõ cô đã thực hiện thủ thuật thẩm mỹ nào.

phau thuat tham my anh 1

Bianca Dias đã qua đời sau các biến chứng từ phẫu thuật thẩm mỹ.

Bianca được nhiều người biết đến nhờ chia sẻ nội dung về phong cách sống và vai trò người mẫu trên Instagram cá nhân, nơi cô có gần 60.000 người theo dõi.

Bài đăng cuối cùng của cô là vào ngày 18/12/2025, một bức ảnh selfie chụp trong xe hơi tại São Paulo.

Sau khi thông tin được công bố, nhiều bạn bè và người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc thương. Jeff Carlos, chuyên viên massage và là bạn thân của Bianca, viết: "Cái chết không phải là kết thúc. Sự gắn kết của chúng ta chưa bao giờ mất đi".

Một nhà sáng tạo nội dung khác và cũng là bạn của cô, Patrícia Ganden, chia sẻ: "Tôi chỉ biết rằng chúng ta đã có những khoảnh khắc đẹp, những cuộc trò chuyện tuyệt vời. Mong Chúa an ủi gia đình. Tôi sẽ luôn nhớ về bạn với tất cả tình cảm và niềm tự hào".

Theo TMZ, cơ quan chức năng địa phương đã mở cuộc điều tra để làm rõ cái chết của nữ influencer 27 tuổi.

Ảnh: @_biancadias/Instagram

