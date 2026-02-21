Hot girl bị dân mạng 'truy lùng' vì ăn trộm bộ bikini ở Bali

Gemma Doyle (người Australia) trở thành mục tiêu của làn sóng công kích, thậm chí dọa giết sau khi bị camera an ninh ghi lại cảnh ăn trộm bộ bikini trong cửa hàng ở Bali.

Gemma Doyle (26 tuổi, quốc tịch Australia) vừa có chuyến du lịch Bali (Indonesia) cùng bạn. Cô bị camera ghi hình cảnh lấy trộm bikini tại một cửa hàng ở Uluwatu.

Sau khi đoạn video được bạn của chủ cửa hàng đăng tải lên mạng xã hội và một tài khoản Instagram riêng được lập ra để chỉ trích hành vi này, Gemma Doyle phải lên tiếng thừa nhận, xin lỗi và xác nhận mình đã lấy món đồ.

Doyle, người có hàng nghìn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, ban đầu đăng một video trình bày về vụ việc trên trang cá nhân, nói rằng bản thân đã “ngu ngốc” khi ăn trộm đồ bơi. Tuy nhiên đoạn video này hiện đã bị xóa.

“Tôi chưa từng trộm cắp gì trong đời, nhưng lần đó tôi đã làm vậy. Nó chỉ khoảng 30 USD và tôi lấy cho vui", cô vừa cười vừa nói trong video.

Doyle bị ghi lại cảnh ăn trộm đồ ở cửa hàng quần áo.

Sau đó, Doyle cho rằng chủ cửa hàng đã gọi cô là “béo”, rồi tự quay cảnh mình nhảy xuống hồ bơi khách sạn và chửi thề trước ống kính. Một video khác cho thấy Doyle tỏ ra chân thành hơn khi tiếp tục xin lỗi, một lần nữa xác nhận đã lấy món đồ.

Doyle cho biết trong video thứ hai rằng cô dự định gặp chủ cửa hàng để “trả gấp đôi giá tiền bộ bikini và gửi lại hàng”. Song, chủ quán yêu cầu được bồi thường 1.500 USD hoặc 18 triệu rupiah nên cô không đồng ý, cho rằng con số này là quá nhiều.

Nữ du khách sau đó lại cho rằng hành vi trộm cắp có liên quan đến tình trạng sức khỏe của mình: “Tôi không muốn nói quá nhiều, nhưng tôi có chấn thương não do từng bị đánh mạnh vào đầu nhiều lần. Thêm vào đó là bệnh lạc nội mạc tử cung khiến tôi hay ngất xỉu, đập đầu, và cuối cùng được chẩn đoán là chấn thương sọ não. Tôi không muốn chia sẻ điều này vì thấy khá xấu hổ".

Tuy nhiên, những lời giải thích này mâu thuẫn với lời xin lỗi ban đầu cũng như một bài đăng công khai khác của cô, trong đó Doyle thừa nhận mình “đang chịu ảnh hưởng” tại thời điểm xảy ra vụ việc. Nữ du khách còn cho biết vì vụ trộm, cô bị nhiều người chỉ trích, thậm chí dọa giết trên mạng.

Nữ du khách bị truy tìm và tấn công trên mạng vì vụ trộm.

Trao đổi với News.com.au, Doyle thừa nhận cô đã “uống vài ly” và đưa ra một “quyết định tồi tệ trong phút bốc đồng”. “Không có lý do sâu xa nào khác, đó chỉ là hành động bốc đồng và sai trái. Tôi không nghĩ thấu đáo về hậu quả hay tác động đến việc kinh doanh của chủ cửa hàng. Đó là lỗi của tôi. Tôi không thể đổ lỗi cho ai ngoài bản thân", cô nói.

Cô cho biết hiếm khi uống rượu, nhưng vì đang đi nghỉ và mới lần thứ hai ra nước ngoài trong đời nên đã uống vài ly, và nhận ra rượu không còn phù hợp với mình. Doyle cũng nói cô trả lại món đồ vì cảm thấy “không yên lòng” với việc đã làm.

Một người phát ngôn của sở Cảnh sát quận nam Kuta cho biết hai bên đã tiến hành hòa giải và không có cáo buộc nào được đưa ra. Người vi phạm đã đồng ý bồi thường giá trị các món đồ bị lấy, tổng cộng khoảng 19 triệu rupiah ( 1.100 USD ).

Doyle nói thêm rằng làn sóng công kích nhắm vào cô là “quá sức chịu đựng”, nhưng cô hiểu sự phẫn nộ của dư luận.

“Tôi hiểu vì sao mọi người phản ứng gay gắt. Điều đó buộc tôi phải nhìn lại bản thân. Tôi đã sai, mạng xã hội khuếch đại sai lầm đó. Tôi không thể kiểm soát phản ứng của mọi người, chỉ có thể kiểm soát cách mình bước tiếp và tự nhắc sẽ không bao giờ lặp lại. Tôi đã học được nhiều điều, thậm chí còn kết bạn với một vài người tại đây", cô nói.