Nhà vô địch thể hình đột tử giữa phòng gym

Đang tập luyện như thường lệ, Juan Sebastian Anzola Quintero (Colombia) bất ngờ ngã gục xuống sàn rồi tử vong dù được những người xung quanh nỗ lực sơ cứu.

Juan Sebastian Anzola Quintero là cái tên nổi tiếng trong cộng đồng thể hình Colombia.

Sự việc xảy ra ngày 5/2 tại phòng tập thuộc chuỗi Smart Fit trong trung tâm thương mại Plaza Imperial, quận Suba, thủ đô Bogota (Colombia).

Theo các nhân chứng, Juan (còn gọi là "Sebas" hoặc "Juanse") đang tập luyện bình thường thì bất ngờ ngất xỉu và ngã xuống sàn. Nhiều người tập cùng và nhân viên phòng gym đã lập tức tiến hành sơ cứu, thay nhau ép tim trong khoảng 25 phút, nhưng không thể cứu sống anh, theo The New York Post.

“Hôm đó tôi tập cùng Sebas, chúng tôi thay phiên nhau nâng tạ. Đó là những khoảnh khắc vô cùng nặng nề. Chứng kiến chuyện xảy ra thực sự rất đau lòng", Cristian Russinque, bạn tập của người quá cố, chia sẻ.

Trong khi đó, một người bạn khác, Andres Montoya, cho rằng kết cục có thể đã khác nếu các biện pháp phù hợp được áp dụng kịp thời. “Không ai dám chắc là anh ấy sẽ được cứu sống, nhưng lẽ ra đã có cơ hội. Hơn 25 phút, gần nửa tiếng trôi qua, mọi người cố gắng hồi sức cho anh ấy. Phía Smart Fit lại nói rằng họ không thể di chuyển anh ấy", Montoya cho biết.

Juan khiến nhiều người sốc khi đột ngột qua đời ở phòng gym.

Montoya cũng bày tỏ sự bức xúc khi ngay ngày hôm sau, phòng tập đã mở cửa trở lại “như thể không có chuyện gì xảy ra”.

Trong thông cáo sau đó, Smart Fit Colombia cho biết Juan đột ngột bị ngừng tim trong quá trình tập luyện.

Đội ngũ nhân viên sơ cứu được chứng nhận đã lập tức có mặt, thực hiện các biện pháp hồi sức theo đúng quy trình, bao gồm ép tim và sử dụng máy khử rung tim tự động. Đồng thời, phòng tập kích hoạt quy trình khẩn cấp và liên hệ với lực lượng y tế.

"Đáng tiếc, anh ấy đã qua đời trước khi được chuyển đến bệnh viện. Smart Fit Colombia vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của anh và xin gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình, người thân và bạn bè", thông cáo ghi.

Trên mạng xã hội, Juan tự giới thiệu là nhà sáng tạo nội dung, vận động viên thể hình, huấn luyện viên fitness. Anh từng giành các danh hiệu tổng thể ở các hạng mục thể hình và classic physique. Ngoài ra, anh còn điều hành một doanh nghiệp chuyên cung cấp thực phẩm bổ sung và sản phẩm tăng cường năng lượng cho người tập luyện.

Trong một bài đăng trên Instagram, nơi anh khoe hình thể cùng hai huy chương thi đấu, Juan viết: “Không phải là bạn đánh mạnh đến đâu, mà là cuộc đời đánh bạn mạnh thế nào và bạn vẫn tiếp tục tiến lên. Đó là việc ngã xuống rồi đứng dậy hàng nghìn lần".