Giây phút kinh hoàng khi chùm bóng bay phát nổ trong thang máy

Khoảnh khắc chùm bóng bay bất ngờ phát nổ trong thang máy Ngay khi người đàn ông cầm chùm bóng bay bước vào thang máy, số bóng bất ngờ phát nổ. Sự việc xảy ra tại Mumbai, Ấn Độ hôm 2/2.

Theo camera an ninh ghi lại, sự việc xảy ra vào tối muộn ngày 2/2, trong thang máy một khu chung cư ở Goregaon, ngoại ô Mumbai.

Cảnh sát cho biết một người đàn ông và một phụ nữ bị bỏng do vụ việc, hiện được điều trị tại bệnh viện. Cơ quan chức năng cũng đã lập hồ sơ vụ án với người bán số bóng bay phát nổ, theo The Independent.

Theo đoạn video, một người phụ nữ bước vào thang máy trước, kéo theo một chiếc vali nhỏ. Ngay sau đó là một người đàn ông mang theo hơn một chục quả bóng bay được nhét trong một túi nilon lớn. Chỉ vài giây sau, khi một người đàn ông khác định bước vào thang máy, số bóng bay bất ngờ phát nổ, khiến lửa bất ngờ bùng lên trong không gian kín.

Ngọn lửa trong chốc lát đã che khuất tầm nhìn của camera trước khi cả ba người vội vã lao ra khỏi thang máy. Người đàn ông mang bóng bay được nhìn thấy loạng choạng rồi ngã xuống sàn sau khi chạy ra ngoài. Cảnh sát cho biết hiện chưa xác định được loại khí dùng để bơm bóng.

Khoảnh khắc chùm bóng bay bất ngờ phát nổ khiến những người ở hiện trường hoảng loạn. Ảnh cắt từ clip.

Heli - loại khí thường được sử dụng cho bóng bay - không bắt lửa. Trong khi đó, bóng bơm khí hydro lại cực kỳ dễ cháy và có thể bốc cháy nhanh chóng trong không gian kín hoặc gần nguồn nhiệt. Nhà chức trách cho biết đang tiến hành điều tra để xác định liệu số bóng trong vụ việc có được bơm hydro hay không.

Đoạn video ghi lại tình huống nguy hiểm cũng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, dấy lên những lo ngại về an toàn liên quan đến việc sử dụng bóng bay chứa khí hydro, vốn từng liên quan đến nhiều vụ tai nạn tương tự.

Năm 2025, bóng bay chứa hydro từng phát nổ trong một lễ cưới ở Ấn Độ, khiến cô dâu và chú rể bị bỏng. Trong một vụ việc khác, một người phụ nữ cũng bị bỏng khi những quả bóng cô cầm trên tay bốc cháy gần nến sinh nhật.

Cảnh sát Mumbai đã kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời cảnh báo những người bán bóng bay không sử dụng các loại khí dễ cháy, đặc biệt tại các khu dân cư và không gian kín.