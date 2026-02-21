Lộ mặt thật vì lỗi filter, nữ streamer TQ mất 140.000 follow

Một nữ streamer làm đẹp tại Trung Quốc bị cho là đã mất tới 140.000 người theo dõi sau khi bộ lọc làm đẹp bất ngờ "lỗi", để lộ mặt thật ngay trên sóng livestream.

Theo các bài đăng đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội, nữ streamer này bị sụt giảm người theo dõi nhanh chóng sau sự cố. Những đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên Threads, TikTok và nhiều nền tảng khác cho thấy, khi đang quay video, nữ streamer (chưa rõ danh tính) bất ngờ gặp trục trặc với bộ lọc hình ảnh, theo The New York Post.

Trong video, cô đang chỉnh tóc, tạo dáng trước ống kính thì đột nhiên lớp filter biến mất. Gương mặt hiện ra là một người phụ nữ có làn da tối màu hơn, đường nét gương mặt khác biệt. Vài giây sau, lớp filter ảo quay trở lại, trả lại hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng sáng và các đường nét cân đối.

Cô được cho đã mất khoảng 140.000 người theo dõi sau khoảnh khắc vô tình để lộ mặt thật phía sau màn hình. Dù vậy, không ít người lại lên tiếng bênh vực cô. Nhiều khán giả cho rằng họ thích phiên bản không dùng filter hơn. "Tôi nghĩ cô ấy ngoài đời còn đẹp hơn cả khi dùng filter. Nhìn filter cứ vô hồn thế nào ấy", một người bình luận.

Một người khác bày tỏ sự bức xúc thay cho nữ streamer: "Cô ấy đẹp thật sự luôn. Tôi thấy tức thay cho cô ấy", ám chỉ sự khắt khe của cộng đồng mạng với những tiêu chuẩn hình ảnh ảo.

Một ý kiến khác thì nhân sự việc này để chỉ trích các tiêu chuẩn sắc đẹp được cho là khó đạt tới ở Đông Á.

Đây không phải lần đầu một streamer bị cáo buộc "đánh lừa" công chúng nhờ các công cụ chỉnh sửa kỹ thuật số. Năm 2019, một ngôi sao mạng xã hội Trung Quốc tự xưng là Your Highness Qiao Biluo từng khiến người theo dõi sửng sốt. Trong một buổi phát trực tiếp, lỗi kỹ thuật đã làm lộ việc cô là một phụ nữ trung niên, thay vì hình ảnh cô gái trẻ trung, quyến rũ mà khán giả vẫn tin trước đó.

Trong thời đại mạng xã hội, việc tô vẽ hình ảnh cá nhân trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Vài năm trước, người dùng mạng cũng từng chỉ trích bộ lọc trí tuệ nhân tạo "Bold Glamour" của TikTok, cho rằng nó chỉnh sửa quá đà đến mức "nên bị cấm".

Một influencer người Anh từng nói: "Tôi từng hài lòng với vẻ ngoài của mình cho đến khi thử bộ lọc này. Những filter như thế này cần phải dừng lại".