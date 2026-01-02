Streamer Đức bị tấn công 2 lần bằng pháo hoa khi đang livestream

Một nữ streamer người Đức đã ghi lại khoảnh khắc cô bị tấn công 2 lần bằng pháo hoa ngay trong lúc phát sóng trực tiếp đêm giao thừa tại thành phố Cologne.

Kunshikitty có gần 76.000 người theo dõi trên Instagram. Ảnh: @kunshikitty/Instagram.

Streamer tên là Kunshikitty, 29 tuổi. Cô đang tham gia lễ hội chào năm mới và vừa đi bộ trên một con phố lớn ở Cologne thì bất ngờ bị tấn công.

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội X, Kunshikitty xuất hiện khi đang vừa đi vừa nói chuyện với người xem livestream. Phía sau, pháo hoa liên tục được bắn lên bầu trời.

Bất ngờ, một người đàn ông trong đám đông quay lại và ném một vật gì đó trúng vào đầu cô. Ngay sau đó, cô kêu lên bằng tiếng Đức rằng mình vừa bị đánh trúng đầu và ôm lấy đầu vì đau, theo News.com.au.

Vài phút sau, Kunshikitty nói thêm rằng nếu cô cao to như một bảo vệ cao gần 2 m thì có lẽ người ta đã không làm vậy với cô.

Chưa dừng lại ở đó, một vật khác tiếp tục bị ném trúng vào người cô lần thứ hai. Hiện chưa rõ hai lần tấn công này có phải do cùng một người gây ra hay không.

Tờ BILD của Đức cho biết những vật bị ném về phía nữ streamer được cho là pháo hoa.

Sau vụ việc, Kunshikitty thông báo cô sẽ nộp đơn trình báo cảnh sát. Cảnh sát thành phố Cologne xác nhận với BILD rằng họ đã mở cuộc điều tra về vụ tấn công.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến nhiều người bày tỏ sự lo lắng và phẫn nộ, đặc biệt trong bối cảnh Cologne từng xảy ra các vụ tấn công hàng loạt vào phụ nữ.

Kunshikitty đã báo cáo sự việc cho cảnh sát. Ảnh: X.

Một người viết rằng thật buồn khi phải chứng kiến cảnh này và đặt câu hỏi liệu có cách nào để chấm dứt những chuyện như vậy không.

Một người khác cho rằng cần có cuộc thảo luận nghiêm túc về an ninh công cộng sau sự việc này.

Có người nhận xét rằng họ không thích nhìn thấy người khác bị thương, nhưng việc này đã buộc xã hội phải nhìn thẳng vào thực tế dù phải trả giá bằng nỗi đau.

Một tài khoản khác viết rằng một buổi livestream nhằm chứng minh sự an toàn lại kết thúc bằng hai vụ tấn công.

Trước đó, đêm giao thừa năm 2015, tại quảng trường giữa nhà ga chính và nhà thờ lớn ở Cologne, đã xảy ra những vụ tấn công tập thể nghiêm trọng nhất nước Đức.

Trong đêm đó, hơn 1.200 phụ nữ trên khắp nước Đức báo cáo bị tấn công tình dục, riêng Cologne có hơn 600 người và Hamburg khoảng 400 người.

Theo ABC News, những nhóm đàn ông có thể lên tới 40 người đã bao vây phụ nữ, chửi bới, sàm sỡ và tấn công tình dục họ. Nhà chức trách cho rằng hơn 2.000 người đàn ông có liên quan đến các vụ việc này, với khoảng 120 nghi phạm được xác định.

Do lo ngại an ninh, cảnh sát đã được tăng cường tại các thành phố lớn khi nước Đức bước sang năm 2026, đặc biệt sau những vụ tấn công vào lực lượng cứu hộ và cảnh sát trong các năm trước.

Tuy vậy, trong đêm giao thừa vừa qua, 21 cảnh sát đã bị thương, do bị tấn công bằng pháo hoa hoặc trong lúc xử lý đám đông quá khích.

Tính đến 1h sáng ngày 1/1, riêng tại Berlin đã có hơn 400 người bị bắt giữ liên quan đến các hành vi gây rối và bạo lực.