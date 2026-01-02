2,5 triệu lượt xem nữ TikToker 'bom hàng' tài xế lúc 4h sáng

Phạm Nguyễn Tường Vi thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi đặt đơn phở, sau đó gửi tặng cho chính tài xế thâu đêm giao hàng ở TP.HCM.

Rạng sáng 25/12/2025, Phạm Nguyễn Tường Vi (25 tuổi, ngụ phường An Phú, TP.HCM) "bom" liên tiếp 5 đơn phở đặt qua ứng dụng giao đồ ăn. Khách không xuống nhận, tài xế bối rối giữa đêm khuya. Chỉ đến khi cuộc gọi được kết nối, sự thật phía sau hành động tưởng như trêu đùa mới dần lộ diện.

"Bom hàng", tặng phở cho tài xế

Trong tiết trời se lạnh hiếm hoi của TP.HCM đợt cuối năm, cô gái làm sáng tạo nội dung chọn một quán phở bán xuyên đêm ở phường An Phú, đặt cùng lúc 5 tô phở, mỗi đơn do một tài xế khác nhau giao, thanh toán trước hơn 300.000 đồng. Tường Vi ghi chú quán chuẩn bị tô, đũa dùng một lần để ăn tại chỗ.

Đơn hàng đầu tiên đến chung cư, Tường Vi không xuất hiện. Từ khu vực giao nhận, cô lặng lẽ quan sát phản ứng của tài xế qua những cuộc gọi thúc giục. Thay vì xuống lấy đồ, bạn trẻ nói: "phần ăn là quà tặng ạ".

Ở đầu dây bên kia, nam tài xế khựng lại vài giây trước khi cất lời cảm ơn. Với một đơn khác, người giao hàng gằn giọng vì tưởng bị trêu đùa lúc rạng sáng, đến khi hiểu ra, người này bật cười.

Tường Vi ngồi một góc gần địa chỉ giao hàng để ghi lại phản ứng của tài xế.

Đoạn video thuộc chuỗi video "Ra khỏi nhà làm điều tử tế" nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Tường Vi cho biết ban đầu cô nhận một số lời chỉ trích vì video khiến người xem liên tưởng đến việc "bom hàng", nhưng khi câu chuyện được kể trọn vẹn, nhiều khán giả đã chuyển từ hoài nghi sang đồng cảm.

"Xem đến đoạn chú tài xế hỏi lại mà thấy ấm lòng thật sự", "ý tưởng tặng bữa sáng hay và ý nghĩa quá", "thoạt đầu nhìn tiêu đề thì hơi giật mình, nhưng xem hết video mới thấy đây là một hành động rất văn minh"... là một số người bình luận bên dưới video.

Quá khứ thu mình

Ít ai biết, đằng sau những video lan tỏa năng lượng tích cực của Tường Vi là một quá khứ nhiều khép kín. Cô gái thừa nhận càng lớn, bản thân càng thu mình lại, hạn chế giao tiếp và gần như không tìm thấy cảm giác an toàn khi bước ra ngoài.

"Sống tại TP.HCM nhưng phần lớn thời gian tôi chỉ ở nhà. Việc gặp gỡ bạn bè cũng thưa dần, còn với người lạ thì gần như không thể mở lòng. Tôi tạo ra cho mình một thế giới mà bản thân nghĩ là an toàn, nhưng dần dần lại thấy cuộc sống bị mất kết nối", cô chia sẻ.

Sự khép kín trên kéo theo nhiều áp lực tâm lý, bởi trước mọi vấn đề Tường Vi đều phải tự giải quyết, không có người để sẻ chia. Chính điều đó khiến cô nảy ra ý tưởng tự tạo một "thử thách" cho bản thân. Nhà sáng tạo nội dung trẻ buộc mình phải ra ngoài, nói chuyện với người lạ và làm một điều tử tế mỗi ngày.

Series "Ra khỏi nhà làm điều tử tế" giúp Tường Vi mạnh dạn hơn khi giao tiếp với người lạ. Ảnh: NVCC.

Trong quá trình thực hiện series, Tường Vi đối mặt với nhiều câu hỏi và nỗi sợ. Cô từng bị từ chối, cũng rất ngại khi giơ máy quay trước mặt người khác. Tuy nhiên, sau khoảng 10 ngày, nữ TikToker nhận ra mình đã có những thay đổi rõ rệt, từ việc dám bắt chuyện nhiều hơn với người lạ, đến cảm giác cuộc sống trở nên vui vẻ, nhẹ nhõm.

"Tôi bắt đầu mạnh dạn nói chuyện với các cô chú hơn. Dù đôi lúc vẫn sợ, tôi thấy mình đã tiến thêm một bước”, cô nói và cho biết thêm những bữa sáng dành cho tài xế không chỉ là sự sẻ chia vật chất, mà còn là cách để bản thân học lại cách kết nối với con người và thế giới xung quanh.