Nhan sắc nóng bỏng của hoa khôi là bạn gái tiền vệ Minh Vương

  • Thứ sáu, 2/1/2026 12:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bùi Thu Hương, bạn gái của tiền vệ Trần Minh Vương, thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ trên mạng xã hội với sắc vóc ngọt ngào, cuốn hút.

ban gai Minh Vuong anh 1

Bùi Thu Hương, nữ MC kiêm người mẫu ảnh nổi tiếng, được biết đến là bạn gái kín tiếng của cầu thủ Trần Minh Vương. Dù hẹn hò với tiền vệ sinh năm 1995 nhiều năm, Thu Hương hiếm khi xuất hiện cùng nửa kia. Ngày đầu năm mới 2026, cặp đôi gây chú ý khi lần hiếm hoi chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào cùng nhau.
ban gai Minh Vuong anh 2ban gai Minh Vuong anh 3

Minh Vương và Thu Hương lần đầu tiên lộ tin hẹn hò là vào tháng 4/2023, khi quản lý của cô nàng xác nhận cặp đôi đã hẹn hò được 2 năm. Tuy nhiên, khác với nhiều nàng WAG của tuyển Việt Nam, cô nàng sinh năm 1998 không công khai quá nhiều về chuyện tình yêu. Dù vậy, những thông tin về Thu Hương vẫn được những fan bóng đá quan tâm.

ban gai Minh Vuong anh 4ban gai Minh Vuong anh 5

Thu Hương sinh năm 1998, quê Bắc Kạn cũ, tốt nghiệp Học viện Ngân hàng. Cô từng giành giải Hoa khôi Thanh lịch tại cuộc thi Miss & Mister Hà Nội 2022. Nàng WAG nhận nhiều lời khen ngợi về ngoại hình.

ban gai Minh Vuong anh 6

Trong vai trò MC, Thu Hương từng cộng tác với một số chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam. Cô còn thể hiện khả năng diễn xuất khi trở thành nữ chính của một số MV ca nhạc như Ai chung tình được mãi, Sai cách yêu, Khắc cốt ghi tâm, Rời xa em…
ban gai Minh Vuong anh 7ban gai Minh Vuong anh 8

Thu Hương theo đuổi phong cách nữ tính, ngọt ngào. Trên trang cá nhân, cô "đốn tim" người theo dõi với những hình ảnh khoe nhan sắc dịu dàng.

ban gai Minh Vuong anh 9ban gai Minh Vuong anh 10

Bạn gái Minh Vương cũng không ngại thử sức với những concept cá tính, táo bạo, khoe nét gợi cảm.

ban gai Minh Vuong anh 11ban gai Minh Vuong anh 12

Không công khai nhiều hình ảnh hẹn hò, Thu Hương vẫn thể hiện sự ủng hộ với bạn trai tiền vệ. Tại giải vòng 5 V.League 2023, Bùi Thu Hương đã có mặt ở sân VĐV Hàng Đẫy để cổ vũ cho Minh Vương trong trận đấu giữa HAGL (Hoàng Anh Gia Lai) và CLB Viettel.

Đinh Phạm

Ảnh: Hương Thu Bùi/Facebook.

