Nhan sắc nóng bỏng của hoa khôi là bạn gái tiền vệ Minh Vương

|
Bùi Thu Hương, nữ MC kiêm người mẫu ảnh nổi tiếng, được biết đến là bạn gái kín tiếng của cầu thủ Trần Minh Vương. Dù hẹn hò với tiền vệ sinh năm 1995 nhiều năm, Thu Hương hiếm khi xuất hiện cùng nửa kia. Ngày đầu năm mới 2026, cặp đôi gây chú ý khi lần hiếm hoi chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào cùng nhau.
Minh Vương và Thu Hương lần đầu tiên lộ tin hẹn hò là vào tháng 4/2023, khi quản lý của cô nàng xác nhận cặp đôi đã hẹn hò được 2 năm. Tuy nhiên, khác với nhiều nàng WAG của tuyển Việt Nam, cô nàng sinh năm 1998 không công khai quá nhiều về chuyện tình yêu. Dù vậy, những thông tin về Thu Hương vẫn được những fan bóng đá quan tâm.
Thu Hương sinh năm 1998, quê Bắc Kạn cũ, tốt nghiệp Học viện Ngân hàng. Cô từng giành giải Hoa khôi Thanh lịch tại cuộc thi Miss & Mister Hà Nội 2022. Nàng WAG nhận nhiều lời khen ngợi về ngoại hình.
|
Trong vai trò MC, Thu Hương từng cộng tác với một số chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam. Cô còn thể hiện khả năng diễn xuất khi trở thành nữ chính của một số MV ca nhạc như Ai chung tình được mãi, Sai cách yêu, Khắc cốt ghi tâm, Rời xa em…
Thu Hương theo đuổi phong cách nữ tính, ngọt ngào. Trên trang cá nhân, cô "đốn tim" người theo dõi với những hình ảnh khoe nhan sắc dịu dàng.
Bạn gái Minh Vương cũng không ngại thử sức với những concept cá tính, táo bạo, khoe nét gợi cảm.
Không công khai nhiều hình ảnh hẹn hò, Thu Hương vẫn thể hiện sự ủng hộ với bạn trai tiền vệ. Tại giải vòng 5 V.League 2023, Bùi Thu Hương đã có mặt ở sân VĐV Hàng Đẫy để cổ vũ cho Minh Vương trong trận đấu giữa HAGL (Hoàng Anh Gia Lai) và CLB Viettel.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.