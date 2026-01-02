Nhan sắc nóng bỏng của hoa khôi là bạn gái tiền vệ Minh Vương

Minh Vương và Thu Hương lần đầu tiên lộ tin hẹn hò là vào tháng 4/2023, khi quản lý của cô nàng xác nhận cặp đôi đã hẹn hò được 2 năm. Tuy nhiên, khác với nhiều nàng WAG của tuyển Việt Nam, cô nàng sinh năm 1998 không công khai quá nhiều về chuyện tình yêu. Dù vậy, những thông tin về Thu Hương vẫn được những fan bóng đá quan tâm.