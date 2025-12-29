'Thiên thần nội y' Hàn Quốc sau khi giảm 15 kg

Chia sẻ trên trang cá nhân, Haneul Lee cho biết cô cũng phải đối mặt với những thay đổi lớn về ngoại hình sau thai kỳ. Việc tăng cân và những vết rạn khiến cô từng có lúc cảm thấy tự ti. Tuy nhiên, thay vì áp lực phải gầy ngay lập tức, cô đã chọn một lộ trình khoa học để vừa đảm bảo sức khỏe nuôi con, vừa lấy lại vóc dáng một cách bền vững. Ảnh: haneulina/Instagram.