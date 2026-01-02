Gương mặt biến dạng của 'hoàng tử ếch' TQ thổi thủy tinh suốt 30 năm

Một thợ thổi thủy tinh ở Trung Quốc có khuôn mặt biến dạng lạ thường khi hai bên má phồng to sau 30 năm theo nghề,

Khuôn mặt biến dạng của ông Zhang thu hút sự chú ý. Ảnh: Sina.

Người đàn ông 48 tuổi, họ Zhang, hiện làm việc tại một nhà máy sản xuất thủy tinh ở thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông (miền Nam Trung Quốc). Gương mặt biến dạng của ông đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, theo jxnews.com.cn.

Do phải liên tục thổi hơi vào ống thủy tinh trong nhiều năm, các cơ mặt của ông Zhang, phát triển và giãn ra theo cách bất thường, khiến hai bên má phồng lên rõ rệt mỗi khi ông thổi.

Đồng nghiệp gọi ông là "anh miệng to", còn bản thân ông thì vui vẻ tự gọi mình là "hoàng tử ếch".

Xuất thân từ một ngôi làng ở tỉnh Hồ Nam (miền Trung Trung Quốc), ông Zhang đã gắn bó với ngành thủy tinh ở Quảng Đông suốt 30 năm.

Các đoạn video lan truyền cho thấy ông sử dụng một ống kim loại dài khoảng 1,5 m để lấy khối thủy tinh nóng chảy ở nhiệt độ trên 1.000 độ C, rồi thổi không khí qua ống để làm khối thủy tinh phồng lên.

Trong lúc thổi, ông vừa nhẹ nhàng xoay ống để điều chỉnh hình dạng sản phẩm. Do xưởng rất nóng, ông thường làm việc trong tình trạng cởi trần.

Hai bên má của ông Zhang phồng lên rõ rệt mỗi khi ông bắt đầu thổi vào khối thủy tinh nóng chảy. Ảnh: Sina.

Ông Zhang cho biết khi mới vào nghề, gương mặt ông hoàn toàn bình thường. Nhưng theo thời gian, việc thổi hơi lặp đi lặp lại khiến các cơ mặt bị kéo giãn.

Câu chuyện của ông Trương thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một người bình luận: "Tôi không thấy ngoại hình của ông ấy buồn cười. Tôi ngưỡng mộ ông ấy. Nghĩ đến những vất vả suốt nhiều năm mà thấy đau lòng".

Người khác viết: "Ông ấy thật tuyệt vời. Tôi tin rằng ông ấy đã nuôi sống gia đình mình bằng chính sự lao động chăm chỉ đó".

Nghề thổi thủy tinh ở Trung Quốc có lịch sử hơn 1.000 năm. Ngày nay, phần lớn các sản phẩm được làm bằng máy, nhưng những mẫu phức tạp vẫn cần đến bàn tay con người.

Tại huyện Kỳ, tỉnh Sơn Tây, nơi được gọi là "thủ phủ thủy tinh" của Trung Quốc, có khoảng 35.000 thợ thổi thủy tinh.

Theo The Paper, trong một phút, một thợ có thể thổi được 6 chiếc cốc, trong khi máy móc có thể sản xuất 45 chiếc trong cùng thời gian. Tuy nhiên, sản phẩm thổi bằng tay thường nhẹ hơn và miệng mỏng hơn, nên được đánh giá cao về chất lượng.