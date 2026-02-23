Trend khoe ảnh 'lột xác' nhờ thẩm mỹ ở Nhật Bản gây lo ngại

Giới trẻ Nhật Bản đang phát cuồng với trào lưu ghép phiên bản sau phẫu thuật thẩm mỹ của chính mình với hình ảnh trước khi dao kéo, tạo nên sự đối lập.

Dữ liệu cho thấy Nhật Bản tương đối thoải mái với các thủ thuật thẩm mỹ, song trào lưu ghép ảnh trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ đang bùng nổ vẫn dấy lên những lo ngại về tác động của nó đối với sức khỏe tinh thần của giới trẻ, SCMP đưa tin.

Theo Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Nhật Bản, nước này có khoảng 3,3 triệu ca phẫu thuật thẩm mỹ vào năm 2022 và trở thành một trong những thị trường lớn nhất thế giới.

So với Hàn Quốc, nổi tiếng với các phương pháp điều trị tiên tiến, dẫn đầu xu hướng, ngành công nghiệp thẩm mỹ của Nhật Bản thường được biết đến với sự chính xác và kết quả tinh tế, tự nhiên.

Tháng 2, một dân mạng có tài khoản @rori_bb đã gây sốt khi đăng tải bức ảnh "ghép đôi" do AI tạo ra - đặt khuôn mặt hiện tại của cô bên cạnh khuôn mặt trước khi phẫu thuật. Cô nói rằng đã bật khóc khi nhìn hai bức ảnh.

Nhiều người trẻ Nhật Bản theo trend ghép đôi hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Bài đăng thu hút 15,8 triệu lượt xem và nhanh chóng tạo ra làn sóng bắt chước trên mạng xã hội. Để theo trend, người dùng cung cấp cho công cụ AI hai bức ảnh thật, một bức trước và một bức sau phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó yêu cầu nó tạo ra một hình ảnh hiển thị cả hai phiên bản cạnh nhau.

Nhiều kết quả có chung một bối cảnh: phòng ngủ mờ ảo, với "hai bản thể" đang chụp ảnh selfie cùng nhau hoặc nhìn vào nhau.

Bên cạnh hình ảnh, một số người kể về thủ thuật đã thực hiện và coi sự thay đổi đó như bằng chứng về nỗ lực đã bỏ ra.

Người dùng có tên @shinoyu viết rằng cô không hề chỉnh sửa xương hàm nhưng đã thấy sự khác biệt lớn sau khi niềng răng, hút mỡ và căng da mặt, cộng thêm chỉnh sửa mí mắt.

Một người khác, tài khoản @romko_sui, gọi bản thân trước đây là "thực sự xấu xí" và đổ lỗi cho vẻ ngoài là nguyên nhân của những thất bại trong quá khứ.

Tài khoản @vI5jm cũng đăng một bức ảnh so sánh hình ảnh "trước" khi mặc đồng phục học sinh và hình ảnh "sau" với mái tóc vàng, cho biết cô phẫu thuật thẩm mỹ vì bản thân chứ không phải để thu hút đàn ông.

Phần bình luận của những bài đăng theo trend này cũng tràn ngập những lời động viên và khen ngợi.

"Nỗi đau, tiền bạc, quá trình hồi phục lâu dài. Những bức ảnh này thực sự đã làm tôi xúc động", "Cần có can đảm để chia sẻ những điều này công khai. Bạn phải giảng hòa với quá khứ của chính mình và chấp nhận mọi giai đoạn của con người bạn" - dân mạng bình luận.

Tuy nhiên, xu hướng này cũng làm dấy lên lo ngại. Một số cư dân mạng cho rằng trang điểm có thể làm được điều tương tự mà không cần đến những rủi ro của phẫu thuật thẩm mỹ, trong khi những người khác cảnh báo rằng xu hướng này có thể làm sai lệch quan niệm về cái đẹp của thanh thiếu niên.

Nhật Bản không quy định độ tuổi tối thiểu cho phẫu thuật thẩm mỹ, mặc dù trẻ vị thành niên thường cần sự đồng ý của cha mẹ và phải trải qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt hơn.

Tờ Asahi của Nhật Bản đưa tin số lượng học sinh trung học thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ trong những năm gần đây đã tăng lên.