Khoai Lang Thang gây bất ngờ

Hình ảnh mộc mạc khi lần đầu tiên đứng trước máy quay của Khoai Lang Thang 9 năm trước khiến người theo dõi bất ngờ.

Hình ảnh khi mới lập kênh của Khoai Lang Thang.

Ngày 22/2, YouTuber Khoai Lang Thang đăng bài kỷ niệm tròn 9 năm làm kênh vlog.

"Hôm nay chính là ngày kênh Khoai Lang Thang bước sang tuổi thứ 10. Thiệt lòng rất biết ơn những 'bạn đồng hành', những người thương đã đi cùng Khoai suốt khoảng thời gian qua. Mong năm nay sẽ thiệt đáng nhớ", anh viết.

Cùng với bài đăng kỷ niệm, chàng YouTuber sinh năm 1991 chia sẻ lại hình ảnh bản thân 9 năm trước trong lần đầu tiên đứng trước máy quay, khi còn là kỹ sư xây dựng.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 3.000 lượt yêu thích sau ít phút. Những người theo dõi bất ngờ khi nhìn hình ảnh anh thuở mới vào nghề. Bên cạnh đó là những lời chúc mừng, thán phục.

Khoai Lang Thang là YouTuber được hàng triệu người yêu mến.

Khoai Lang Thang (tên thật là Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991, quê Bến Tre) là một blogger về du lịch nổi tiếng. Anh được yêu mến bởi phong cách mộc mạc, hiền lành và các nội dung du lịch - ẩm thực trải nghiệm, văn hóa đặc sắc.

Kênh YouTube "Khoai Lang Thang" sở hữu hơn 3 triệu người theo dõi.

Anh tốt nghiệp ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Sau thời gian làm kỹ sư thiết kế, anh rẽ hướng sang sáng tạo nội dung vì niềm đam mê du lịch và khám phá.

Năm 2017, anh lập kênh YouTube Khoai Lang Thang, cái tên gắn với biệt danh thời nhỏ và cũng thể hiện tinh thần "dịch chuyển không ngừng". Nhờ phong cách gần gũi, lối kể chuyện mộc mạc, tích cực, Khoai Lang Thang dần chiếm được thiện cảm của đông đảo khán giả ở nhiều độ tuổi, kể cả người lớn tuổi.

Cuối tháng 11/2025, anh được vinh danh là Nhà sáng tạo nội dung của năm tại Vietnam iContent Awards, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng này.