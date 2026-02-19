Em gái 'cực phẩm' của Đặng Văn Lâm

Xuất hiện trong video mừng năm mới cùng gia đình, Đặng Thanh Giang - em gái thủ môn Đặng Văn Lâm - chiếm trọn sự chú ý nhờ chiều cao nổi bật, gương mặt thanh tú.

Em gái Đặng Văn Lâm gây sốt Đặng Thanh Giang - em gái Đặng Văn Lâm - thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong video nhảy vui nhộn cùng cả nhà dịp đầu năm mới. Ở tuổi 18, cô cao khoảng 1m8, vóc dáng như người mẫu.

Tối mùng 2 Tết, trên Instagram, Đặng Văn Lâm chia sẻ video nhảy vui nhộn cùng bố mẹ, vợ Bùi Thị Yến Xuân và em gái Đặng Thanh Giang. Cả nhà nam thủ môn đều mặc áo dài, rạng rỡ trong ngày đầu năm mới.

Trong đó, Thanh Giang chiếm trọn “spotlight” khi xuất hiện ở chính giữa đội hình. Cô khoe vóc dáng cao ráo trong bộ áo dài đỏ cùng gương mặt thanh tú.

“Em gái anh Lâm nhìn như Yoona SNSD, xinh quá chừng”, một tài khoản bình luận dưới video. “Anh vợ ơi”, một dân mạng hài hước gọi đùa Văn Lâm.

Tại trang cá nhân, Thanh Giang cũng chia sẻ lại khoảnh khắc bên gia đình cùng ảnh check-in ngày Tết ở TP.HCM. Cô nàng sinh năm 2007 khéo khoe thân hình chuẩn như người mẫu qua thiết kế áo dài đỏ cách tân cùng vẻ đẹp tươi tắn tuổi 18.

Thanh Giang có nét đẹp lai Việt - Nga với đôi mắt to cuốn hút, mũi cao, làn da trắng. Cô cũng sở hữu chiều cao ấn tượng, không kém cạnh khi đứng gần người anh thủ môn cao 1,88 m.

Vẻ đẹp tuổi 18 của em gái Đặng Văn Lâm. Ảnh: liubovdang/Instagram.

Vài năm gần đây, Thanh Giang cùng gia đình từ Nga trở về Việt Nam sinh sống. Năm ngoái, cô tốt nghiệp cấp 3 tại Vũng Tàu. Nhờ vẻ ngoài thanh tú, em út thủ thành tuyển Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội, hút gần 23.000 lượt theo dõi.

Thanh Giang đặc biệt thân thiết với chị dâu Yến Xuân. Cả hai thường cùng đi ăn uống, chụp hình, mua sắm.

Với chiều cao ấn tượng, đôi chân dài và vóc dáng cân đối, Thanh Giang được nhiều người cho rằng có lợi thế lớn để trở thành người mẫu trong tương lai.