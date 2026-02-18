Em trai cao hơn 1m8 của Hoa hậu Tiểu Vy gây chú ý

|
Mùng 2 Tết, Hoa hậu Tiểu Vy khoe ảnh chụp cùng gia đình kèm dòng chia sẻ: “Tết Nhà”. Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều lượt tương tác, không ít dân mạng vào khen: “Cả nhà đều đẹp”, “gia đình cực phẩm”. Bên cạnh nhan sắc của nàng hậu, nhiều người chú ý đến em trai của cô - Trần Gia Long. Chàng trai sinh năm 2009 thường chỉ góp mặt trong ảnh gia đình được chị gái chia sẻ vào ngày đầu năm.
Mỗi lần hiếm hoi xuất hiện, Gia Long lại gây chú ý với với chiều cao nổi bật hơn 1m8 và gương mặt điển trai. So với ảnh Tết năm ngoái, em trai Tiểu Vy được khen ngày càng đĩnh đạc, trưởng thành. Gia Long cũng được nhận xét có nhiều nét giống chị gái hoa hậu, trông dễ mến với má lúm đồng tiền.
Sáng mùng 1 Tết, như truyền thống hàng năm, Quỳnh Anh Shyn gây sốt khi tung bộ ảnh gia đình đón năm mới. Năm nay, nữ fashionista lựa chọn áo dài cách tân mang chất liệu denim cá tính cho cả nhà. Dân mạng không khỏi trầm trồ vì mức độ đầu tư không kém những năm trước. “Năm nay xin phép đóng cả cây bò để trông vừa phố mà vẫn thanh lịch nhá”, Quỳnh Anh Shyn chia sẻ.
Truyền thống “lên đồ” Tết cho gia đình được Quỳnh Anh Shyn duy trì gần 10 năm nay, khiến fan ngóng chờ mỗi dịp đầu năm. Em trai Phí Hải Anh (sinh năm 2007) của Quỳnh Anh Shyn cũng nhận nhiều lời khen cho vẻ ngoài ưa nhìn và chiều cao nổi bật. Hải Anh được khen thần thái và phong cách sành điệu không kém cạnh chị gái người mẫu.
Cũng vào mùng 1 Tết, Chi Pu đăng tải loạt ảnh chụp cùng các thành viên trong gia đình. Nữ ca sĩ khiến dân mạng trầm trồ vì nhan sắc “cực phẩm” của các chị em qua loạt ảnh Tết. “Nhà em chẳng có gì ngoài hoa. 8 bông hoa rực rỡ ngày Tết ạ”, cô viết.
Chi Pu có chị gái ruột tên Nguyễn Thùy Vân, lớn hơn cô 11 tuổi. Chị gái nữ ca sĩ không hoạt động nghệ thuật mà làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, từng có cơ hội du học Ba Lan. Thùy Vân cũng sở hữu nhan sắc nổi bật, được khen không hề lép vế khi chung khung hình với em gái nổi tiếng.
Chị em Lọ Lem, Hạt Dẻ - con gái nghệ sĩ Quyền Linh - khoe khoảnh khắc sum vầy bên gia đình dịp Tết. Qua hình ảnh mộc mạc, không ăn diện cầu kỳ, hai chị em vẫn toát lên vẻ đẹp nổi bật.
Trước đó, Lọ Lem (tên thật Mai Thảo Linh, sinh năm 2006) gây chú ý khi tung bộ ảnh diện cổ phục, đội nón ba tầm trong ngày đầu năm mới. Trong khi đó cận Tết, Hạt Dẻ (tên thật Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008) chia sẻ loạt khoảnh khắc check-in đi biển, khoe vóc dáng cao ráo, nhan sắc ngày càng sắc sảo cùng phong cách trưởng thành, cá tính.
