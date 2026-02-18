Em trai cao hơn 1m8 của Hoa hậu Tiểu Vy gây chú ý

Mùng 2 Tết, Hoa hậu Tiểu Vy khoe ảnh chụp cùng gia đình kèm dòng chia sẻ: “Tết Nhà”. Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều lượt tương tác, không ít dân mạng vào khen: “Cả nhà đều đẹp”, “gia đình cực phẩm”. Bên cạnh nhan sắc của nàng hậu, nhiều người chú ý đến em trai của cô - Trần Gia Long. Chàng trai sinh năm 2009 thường chỉ góp mặt trong ảnh gia đình được chị gái chia sẻ vào ngày đầu năm.